Šlechtic Karel Schwarzenberg byl znám svým politickým působením a charakterem, méně svou láskou k autům. Jedním z unikátních dědictví rodu Schwarzenbergů je krásný automobil Benz 16/40 PS z roku 1914. Zastavil jsem se ho nafotit do Národního technického muzea, kde je běžně k vidění.

Benz 16/40 PS: Klenot po dědečkovi

Počátkem roku 1914 si automobil Benz 16/40 PS koupil pán zámku Orlík, kníže Karel V. Schwarzenberg. Byl to krásný a výkonný automobil, mladý kníže ho však dlouho neužíval. Stal se jednou z prvních obětí první světové války, na jejímž konci byl rozpad Rakousko-uherské monarchie a vznik Československa. Ihned po mobilizaci narukoval i se svým vozem do armády a v září 1914 zemřel na srbské frontě na úplavici.

Po jeho smrti byl automobil pietně uchováván na Orlíku až do převzetí moci v zemi komunisty, kdy byl rodině zabaven veškerý majetek a vůz předán do sbírek NTM. Po roce 1990 jeho vnuk Karel VII. Schwarzenberg přes nezpochybnitelný nárok na jeho vrácení ponechal vůz v majetku muzea.

Luxusní vůz byl vyráběn německou automobilkou Benz & Cie v letech 1912 až 1914. Byl dostupný v různých karosářských verzích, jako torpédo, coupe de ville, limuzína nebo landaulet. Šasi mu dodala mannheimská automobilka, karoserii postavila jedna z nejrenomovanějších domácích karosáren, plzeňská firma Brožík.

Vůz knížete Schwarzenberga měl karoserii typu faetón, jak se původně říkalo otevřeným lehkým kočárům se dvěma sedadly. Byly rychlé a nebezpečné, název odkazuje na tragickou jízdu Phaetona, syna boha slunce Hélia.

Srdcem vozu byl čtyřválec s objemem 4 litry, schopný vyvinout výkon 40 koní při 1700 otáčkách za minutu. Přenos výkonu na zadní kola zajišťoval čtyřstupňový převodový systém a pohon pomocí hřídele. Vůz dosahoval maximální rychlosti 80 km/h.

Měl rád Jaguary

Karel Schwarzenberg se auty nechlubil. V roce 2016 si pořídil Jaguar XJ. Komentoval to slovy: „Koupil jsem si ho z velmi prostých důvodů: Je to dobrý auto a dostal jsem vstřícnou cenu,“ a my rozhodně souhlasíme, Jaguar XJ si získal i nás! Využíval ho minimálně do roku 2017, kdy v něm cestoval při kampani nEUhneme. Později byl Karel Schwarzenberg vídán také v SUV Jaguar F-Pace.

Jako ministr zahraničí využíval Audi A8 L. V roce 2012 ve stejné funkci převzal flotilu BMW 5 (F10) pro diplomaty. Karel Schwarzenberg řídil sám až do svých 75 let, poté už to nechal výhradně řidičům.