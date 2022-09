Bloková výjimka a záruky na vůz: Na servisu můžete hodně ušetřit!

Na opravách a servisu auta lze hodně ušetřit. Ale motoristé to stále nevědí. Skrývá přechod z dražšího, značkového servisu k nezávislé dílně rizika, zejména když se jedná o opravy po dobu záruky?

Bloková výjimka umožňuje ušetřit tisíce. Už roky platí, že motoristé v Evropě smějí vozidla v záruce servisovat v nezávislých dílnách. Platnost tohoto opatření ale možná skončí už s příchodem léta 2023. A automobilky pochopitelně tlačí, aby skončila definitivně. Nezávislé servisy by se v důsledku toho nedostaly k servisním informacím jako dosud. A vyloučit by se pak nedalo ani plošné zdražení prací v autorizovaných servisech, kterým by ukončení blokové výjimky vlastně pomohlo vyautovat konkurenci.

O další budoucnosti blokové výjimky se ale už nyní bojuje v Bruselu. A váhy se kloní spíše k co největší svobodě ve výběru servisu, tlaku některých automobilek navzdory. Pro její další pokračování se chystají zvednout ruku naši europoslanci. Na straně nezávislých servisů stojí i český ministr dopravy Martin Kupka: „Jsem rozhodně pro zachování blokové výjimky. Autorizovaným servisům, které s tím umějí žít, to nijak zvlášť neublíží. A majitelům vozidla zůstane možnost vybrat si z co nejširšího portfolia opravárenských služeb.“

Svobodný výběr servisu k záručním opravám tak s velkou pravděpodobností zůstane zachován. A tedy i možnost při opravách ušetřit.

Klacky pod nohy

Automobilky však jako by to stále nechtěly akceptovat. Hodně jim pomáhá neinformovanost řidičů, že si mohou na základě blokové výjimky nechat auto i v záruce nechat opravit i jinde než v autorizovaném servisu, a tedy levněji. O tom svědčí rovněž dopisy čtenářů, které nám chodí do redakční pošty. Tápou právě v oblasti záručních oprav: