STK je mezi motoristy velice známý pojem. Víte ale, co obnáší? Co se během něj kontroluje a kolik STK stojí?

S pojmem STK, jinak známým jako technickou kontrolou se za svůj život setkat každý, kdo má vlastní automobil. Jde o ze zákona povinnou kontrolu vozidla, která vám předurčí, zda je vaše vozidlo způsobilé k provozu. Také tápete ve všech informacích? Nevíte, kdy, kde, co a jak? Žádný strach. Dnes jsme pro vás připravili kompletní přehled informací o STK.

Co je STK?

STK, jinými slovy stanice technické kontroly, je pojem známý téměř všem motoristům. Jde o technickou kontrolu motorového vozidla, které podléhá podmínkám, které stanovuje zákon. V této stanici se provádí technická prohlídka různých druhů, avšak ta nejznámější je technická prohlídka silničního vozidla. Mezi další obvyklé služby pak patří i měření emisí, doplnění emisních údajů, ale také ověřování tachografů.

Technická prohlídka silničního vozidla je v naší republice ze zákona povinná, podléhají jí všechna silniční vozidla evidovaná v České republice a ta, která jsou opatřena registrační značkou (vyjma kategorie R).

Druhy technických prohlídek

Pravidelná technická prohlídka

Opakovaná technická prohlídka

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

Technická prohlídka ADR

Evidenční kontrola

Technická prohlídka na žádost zákazníka

Technická prohlídka před registrací vozidla.

Co vzít s sebou na STK?

Čeká vás pravidelná technická prohlídka (STK)? V tom případě s sebou raději vemte níže uvedené dokumenty, velmi často si však vystačíte pouze s velkým technickým průkazem.

Technický průkaz vašeho vozidla

Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu („malý techničák“)

Osvědčení o měření emisí, pokud je vyžadováno (podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů požadováno)

Protokol o měření emisí, pokud je vyžadováno (podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. Požadováno)

Protokol o předchozí prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

Kdy a kam na STK?

Už dávno neplatí, že byste museli udělat STK v místě svého bydliště – je jen na vás, kde si necháte tuto kontrolu provést. Dobu platnosti STK najdete nejen v technickém průkazu vozidla, ale také na červené nálepce. Pokud budete jezdit s vozidlem, které nemá platné STK, můžete dostat vysokou pokutu, ale dokonce i zákaz řízení – v krajních případech. Pokud se stanete součástí dopravní nehody (ne svojí vinou), ale budete mít vozidlo s prošlou STK, může se stát, že vám pojišťovna neproplatí vzniklou škodu.

Do kdy platí STK?

Tak jako to platí téměř u všeho, i technická kontrola (STK) má jen omezenou platnost, co se času týče. Pokud máte nový osobní automobil, zajdete na prohlídku, po ní pak musíte na další po čtyřech letech, následně každé dva roky. Platnost technické prohlídky trvá do data uvedeného ve vašem technickém průkazu – spousta motoristů se domnívá, že do konce měsíce, jde však o častý omyl. Další častý omyl se týká místa, kde musíte kontrolu nechat provést.

Kolik stojí STK?

Cena technické kontroly vozidla není pevně stanovena. Může se lišit stanici technické kontroly od stanice. Zde vám doporučujeme projít si na internetu webové stránky jednotlivých stanic technické kontroly, kde obvykle najdete také ceník samotné kontroly. Technická prohlídka vás může u jednoho technika stát tisíc korun, jinde i dvakrát tolik.

Co se kontroluje na STK?

Při příjezdu na STK s sebou kromě vozidla vezměte také výše zmíněné dokumenty. Samotné STK pak kontroluje:

Řízení, geometrie apod.

Identifikace vozu podle jeho vin a shodnost s ostatními evidencemi

Brzdový systém – kontroluje se také účinnost brzd

Stav podvozku a jeho částí, stav koroze se kontroluje také na karoserii

Motor a jeho výkon

Měření emisí je součástí kontroly STK

Výfukový systém

Funkčnost bezpečnostních pásů, airbagů, povinné výbavy

Za co se vyhazuje na STK?

Je několik chyb, na které vás u STK upozorní, ale přesto s velkou pravděpodobností projdete. I tak je ale co nejdříve opravte:

Nefunkční zadní ostřikovač

Nefunkční zadní stěrač

Mírně poškozená státní poznávací značka

Poškozená zástrčka pro tažné zařízení, pokud se nejedná o závadu na elektrickém připojení

V dalším případě mohou u STK odhalit závady, u kterých dostanete nálepku jen na 30 dní. Během nich musíte tyto závady opravit a na STK se vrátit:

Únik provozních kapalin

Pneumatiky – ojeté, špatný rozměr

Nesvítící světla (včetně osvětlení registrační značky)

Filtr pevných částic

Nepovolené zatmavení sklem vozidla

Co si opravíte sami?

Některé ze závad, za něž na STK neprojdete, si však můžete opravit sami doma. Právě na jejich odstranění byste měli myslet už před tím, než na STK vůbec přijedete, ať nemusíte kontrolu opakovat. Jinak vám bude hrozit, že byste nemuseli technickou kontrolou projít. Za co konkrétně se tedy vyhazuje u STK?

Pneumatiky – častým důvodem, za co se vyhazuje z STK, jsou příliš ojeté pneumatiky (v drážkách, ale i po stranách), dále také pneumatiky s nesprávným rozměrem.

Únik provozních kapalin – je jasné, že automobil, který je na silnici již patnáct let, nebude ve stavu jako vozidlo nové. To však neznamená, že by vám měl olej z automobilu doslova téct. Zde záleží hlavně na samotném technikovi, co uzná za vhodné, ale co už nikoliv.

Filtr pevných částic – jedním z důvodů, proč byly STK zpřísněny, byly emise. Pokud je dieselový automobil bez filtru pevných částic, měřením emisí neprojde.

Příliš hlučný výfuk – pokud je váš výfuk poškozený, nebo máte „laděný tlumič“ bez homologace pro silniční provoz a vás typ vozidla, neprojdete technickou kontrolou. Na problém může upozornit pracovníky kontroly už zvuk, který uslyší při vašem příjezdu.

Zatmavená skla – zatmavení skel musí být schváleno a homologováno. V opačném případě vás mohou vyhodit od STK – proto si nikdy nenechávejte skla zatmavit od neprofesionálních firem. Problém může nastat v případě nedostatečné světelné propustnosti. Vždy spoléhejte pouze na profesionály.

Nefunkční světla – to, zda máte všechna světla funkční, vám zabere jen pár minut, ale ušetří vám to spoustu času. Během chvíle zjistíte, zda vše svítí tak, jak má. Zkontrolujte mlhovky, blinkry, zadní světla, couvací světla, přední světlomety, ale také brzdová světla. Pokud to zvládnete, můžete je vyměnit sami, jinak vám mohou pomoci v servisu.

Tuningové a jiné neschválené úpravy – pokud patříte mezi kutily, měli byste se mít na pozoru při provádění nelegálních úprav na vozidle. Upravená vozidla nemusejí projít emisní kontrolou. Problémem mohou být neoriginální tlumiče, příliš snížený podvozek, nehomologovaná kola a pneumatiky, ale také úpravy podvozku a přimontované mlhovky.

Někdy se však může stát, že vozidlo už STK neprojde nikdy. Pokud je vaše vozidlo v příliš špatném stavu, je mnohem lepší možností zvážit, zda není na čase koupě nového automobilu. Pokud víte, že vaše vozidlo není v pořádku, snažte se závady napravit před technickou kontrolou, budete mít jistotu, že u ní budete mít šanci projít.

A co měření emisí?

V dřívějších dobách jste při provedení technické kontroly vozidla dostali také zelenou emisní známku, ta se však od ledna 2015 změnilo. Ačkoliv známku nedostanete, vozidlo musí být na emise kontrolováno i nadále. S vozidlem je třeba přijet na stanici, kde se změří emise (SME), poté pojedete na kontrolu technického stavu.