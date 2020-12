BMW 118i AT – Otázka priorit

Když už jsem hned takhle na úvod naťukl peníze, pojďme si tedy říct, kolik BMW 118i stojí. Cena podle ceníku startuje na 651.300 Kč, což z tohoto modelu dělá třetí nejlevnější “bávo” v nabídce. Před ním jsou jen MPV 216i Active Tourer za 626.600 Kč a hatchback 116i za 598.000 Kč.

Za zmíněných 651.300 korun přitom dostanete kompaktní hatchback s tříválcem, manuální převodovkou a pohonem předních kol.

Určitě už dávno víte, že BMW řady 1 prošlo výraznou mezigenerační proměnou. Třetí generace, která se světu představila loni v květnu, dorazila s novou koncepcí. Teď stojí na platformě UKL2 a už nemá podélně uložený motor, který by primárně roztáčel zadní kola. Jednička pod přední kapotou naopak ukrývá agregát uložený napříč a standardně je předokolkou, přičemž ve výkonnějších provedeních může dostat pohon všech kol.

A možná si také pamatujete, že jednu “jedničku” jsme testovali nedávno, článek o vznětové verzi 118d jsme vydávali na začátku listopadu. Proto mi odpusťte, když v některých oblastech nepůjdu tak do detailu, nebo že se občas budu trochu opakovat. Některé záležitosti jsou přirozeně v obou autech stejné, tak jejich popis berte třeba jako připomínku.

Chvála interiéru

Jako první si můžeme připomenout, co změna koncepce znamená pro interiér: stručně více praktičnosti a prostoru. Nová platforma s odlišným uspořádáním částí pohonu tak vysvětluje zajímavý paradox týkající se rozměrů a “vzdušnosti” uvnitř. Přestože je třetí generace ve srovnání s předchůdcem o 5 mm kratší (měří 4.319 mm) a má o 20 mm kratší rozvor (2.670 mm), nabízí v podélném směru v kabině více prostoru, což ocení zvlášť cestující vzadu, kteří dostali víc místa na nohy. Nad hlavou je to možná o něco horší, přesto dva pasažéři s výškou okolo 185 cm vzadu najdou dostatek pohodlí.

BMW 118i

Současně se zvětšil zavazadelník: o 20 litrů na celkových 380 litrů. Po sklopení opěradel zadních sedadel, která jsou standardně dělena v poměru 60:40 (40:20:40 je za příplatek) pak přepravní kapacita naroste na 1.200 litrů.

Testované auto bylo v provedení Advantage, za které si BMW účtuje navíc 20.800 korun. Zmiňuji to v tuhle chvíli proto, že model Advantage nabízí několik zajímavých interiérových prvků. Zejména jde o takzvaný odkládací paket, zahrnující krytou schránku na straně řidiče, síťky na zadních stranách opěradel předních sedadel, háčky na tašky a úchytné body v kufru a také poličku, kterou lze sklopit a otevřít. V zadní části středové konzole pasažéry potěší dvojice dobíjecích USB portů.

Kromě toho Advantage přidává přední a zadní parkovací senzory, systém pro automatické udržování rychlosti s brzdnou funkcí (tempomat udržující rychlost i při jízdě z kopce) a výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce.

A když jsme u těch příplatků, pojďme se podívat i na ty další. Poněkud překvapivě jich na novinářské auto (která jsou obvykle “nabušená”) není mnoho.

Nejdražší je totiž automatická převodovka, za sedmistupňovou dvouspojku se u 118i připlácí 54.184 Kč. LED světlomety vyjdou na 24.388 Kč, automatická klimatizace na 14.898 Kč, krásná tmavá 17palcová kola na 13.832 Kč, Paket zrcátek (vnitřní a vnější zpětné zrcátko na straně řidiče s automatickým zacloňováním a elektricky sklopitelná vnější zrcátka s parkovací funkcí zrcátka na straně spolujezdce) stojí 13.546 Kč, vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce 10.842 Kč, sportovní kožený volant je za 2.704 Kč a o 8 litrů větší palivová nádrž 1.352 korun. Prostě nic extra. Přesto jsem neměl pocit, že by mi uvnitř něco scházelo.

No a nyní nastal čas na tradiční chválu bavoráckých interiérů... Když ono to fakt nejde jinak.

Jako vždy se mi líbí středový panel natočený k řidiči, je tu také volant se silným věncem, příjemné jsou hezky tvarované sedačky (nastavitelná bederní opěrka je ale vždy jen za příplatek), nechybí klasická tlačítka, navíc tradičně a logicky uspořádaná. Takže hned víte, kde si nastavíte klimatizaci, kde rádio a kde třeba světla.

Naše auto bylo vybaveno standardním provedením interiéru s označením BMW Live Cockpit, který zahrnuje 5,1palcový displej palubního počítače mezi klasicky vyhlížejícími budíky v přístrojovém panelu a dotykový 8,8palcový displej infotainmentu (bez navigace) a otočným ovladačem na středové konzole. Proti téhle kombinaci nelze nic namítat. Ukazatele jsou hezky čitelné, menší displej přehledný a multimediální systém BMW pořád řadím mezi nejlepší, jaké můžete v autě mít. Jak z pohledu rychlosti, tak přehlednosti a ovladatelnosti.

Parádní je také zpracování, nikde nic nevrže a snad všude jsou měkčené plasty příjemné na dotek. A třeba i chod tlačítek je takový sympaticky solidní. Takže jednoznačně palec nahoru.

Samozřejmě se hodí i dva USB porty ve středové konzole - jeden “velký” typu A, druhý “malý” typu C.

Co umí tříválec?

Nabídka motorizací pro jedničkovou řadu se nedávno o něco rozrostla, aktuálně nabízí devět možností. Naftu spalují verze 116d, 118d, 120d a 120d xDrive, na benzin jezdí 116i, 118i, 120i, 128ti a vrcholné M135i xDrive.

K nám tedy zavítalo provedení 118i, které je k dispozici výhradně jako předokolka. Stoosmnáctka pod kapotou ukrývá turbodmychadlem přeplňovaný tříválec o objemu 1,5 litru, jehož výkon dosahuje 103 kW v 4.200 až 6.500 min-1. Maximum točivého momentu 220 N.m je k dispozici mezi 1.480 až 4.200 min-1.

BMW 118i

BMW v době představení současné generace řady 1 v souvislosti s tříválcem zmiňovalo nový řemen pro alternátor, výfukové svody zabudované do hlavy válců z hliníkové slitiny či lehčí klikovou hřídel.

Ve spojení se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem 118i akceleruje z klidu na stovku za 8,5 sekundy a rozjede se maximálně na 213 km/h. Trhač asfaltu to tedy není, ale louda také ne. Síly má tenhle motor dostatek, při rozumném a střízlivém používání jsem neměl pocit, že by mu chyběl výkon. Snad jen v levém pruhu na dálnici jsem si občas říkal, že by mi nevadilo, kdyby to jelo ještě trochu lépe.

Ale jinak tenhle tříválec není špatný, je poměrně pružný, nabízí slušnou odezvu na plyn a hlavně dokáže pracovat v docela širokém spektru otáček. Z těch nízkých se sbírá docela hezky a nevadí mu ani ty vysoké. Ve středním pásmu se ovšem cítí nejlépe, asi tak mezi 2.000 min-1 až 5.000 min-1 táhne pocitově nejlépe.

Po většinu času navíc působí kultivovaně, tříválcové uspořádání prozradí až charakteristické vrčení pod plným plynem ve druhé polovině otáček. To je sice utlumené tak, aby neobtěžovalo, ale nepřeslechnete ho.

Spojení se sedmistupňovou dvouspojkou je fajn, převodovka většinou řadí rychle a hladce. Jen při popojíždění a v pomalých rychlostech občas lehce cukne, což je však pro tento typ automatu typická vlastnost.

Mírným zklamáním skončilo měření spotřeby, zvlášť ve městě se 118i neukázala v nejlepším světle. Ano, byla zima, auto často topilo, ale průměr 9,6 l/100 km mi u kompaktního auta s tříválcem připadá minimálně jako “nic moc”.

Cestování na dálnici však přineslo průměr 6,8 l/100 km, stokilometrová testovací trasa spojující dvě města a vedoucí přes několik obcí a mimo dálnici pak znamenala 5,9 l/100 km. A to už jsou zajímavější čísla.

Mimochodem, BMW 118i umí po sundání nohy z plynu “plachtit”, musíte mít ovšem aktivovaný jízdní režim Eco Pro, který současně motor lehce “otupí”.

Prostě solidní

Použití platformy UKL2 v jedničkovém BMW mimo jiné znamená přední nápravu typu MacPherson a víceprvkové zavěšení vzadu. Také však přináší motor umístěný skoro až před přední nápravou. Dobrou zprávou je, že tahle “zátěž” se při jízdě moc neprojevuje.

Moje dojmy z jízdních vlastností 118i jsou podobné těm z 118d. Hatchback s pohonem předních kol se tedy do zatáček pouští poslušně, působí neutrálně a jistě, ani se výrazně nenaklání. Až když ho začnete opravdu ždímat, všimnete si drobné nedotáčivosti, která se ale projeví na chvíli, jen krátce po zatočení. BMW se pak rychle srovná a ochotně vykrouží čistý oblouk, aniž by potřebovalo nějakou pomoc od řidiče.

BMW 118i

V případě 118i, která je o zhruba metrák lehčí než 118d (protože tříválec, jen jedno turbo a tak dále), se ale zmíněný náznak nedotáčivosti dostavuje vzácněji a při opravdu hrubém zacházení. Prostě je hbitější.

BMW se povedlo také hezky naladit řízení, které zůstává bavorácky tužší a strmější, ale není ani vyloženě sportovní. Pěkně tak pasuje k tomu, jak se projevuje celé auto. Ze 118i je cítit špetka sportovnosti, ale spíš než zábavná je tak nějak “tuhá”, stabilní a solidní.

Pochvalu si ovšem 118i zaslouží také za komfort, ke způsobu, jakým žehlí nerovnosti, nemám jedinou výhradu. Občas mě ale nemile překvapil hluk od kol, zvlášť na některých površích do kabiny pronikal zřetelný hukot. Velkou část viny však zřejmě nesly zimní pneumatiky. Pro úplnost dodávám, že naše auto jezdilo na 17palcových kolech obutých do pneumatik o rozměru 225/45.

Závěr

BMW 118i není vůbec špatné auto, ale ani takové, že by mě posadilo na zadek. Většinu důležitých věcí sice dělá o chlup lépe než neprémiová konkurence, ale nemůžu si pomoct, současně v ničem zásadním vyloženě nevyčnívá. I když třeba interiér je parádní.

Nejmenší bavorák prostě s novou platformou přišel o jedinečný charakter, který ho odlišoval, vyvažuje to však prostornější a praktičtější kabinou. To mi však u kompaktního hatchbacku, který by měl být především všestranný, připadá celkem důležité. Jízdní projev je velice solidní, vyvážený, ale nevím, jestli až tak dobrý, že bych si kvůli němu 118i musel koupit.

A ten tříválec? Malý bavorák s ním jezdí docela hezky, ale několikrát zmíněná verze 118d s mimořádně úsporným a dvěma turbodmychadly přeplňovaným dvoulitrem se mi líbila víc. Jenže zase je o dost dražší. Zatímco BMW 118i startuje na 651.300 Kč, 118d stojí nejméně 763.100 Kč.

S cenami jedničkové řady je to obecně docela zajímavé. Hatchback od BMW není samozřejmě zrovna levný, za spoustu prvků výbavy se navíc musí připlácet.

Pojďme si ale porovnat základní cenu 118i, nejprve se srovnatelnou konkurencí. Mercedes-Benz A180 se čtyřválcovou jedna-trojkou o výkonu 100 kW vyjde v základu na 683.650 Kč, Audi A3 Sportback 30 TFSI s litrovým tříválcem o výkonu 81 kW stojí 652.900 Kč a 35 TFSI se 110kW patnáctistovkou pak 705.900 Kč.

Volkswagen Golf s motorem 1.5 TSI o výkonu 96 kW startuje na 572.900 Kč, Ford Focus 1.0 EcoBoost o výkonu 92 kW začíná na 452.900 Kč. A třeba u Huyndaie s rozpočtem na základní 118i dostanete i30 v nejvyšší výbavě Style a s motorem 1.5 T-GDI o výkonu 117 kW (stojí 559.990 Kč). Je to prostě o prioritách...

Pokud peníze na 118i máte a chcete BMW, kupte si ji, zklamaní asi nebudete. Jestli vás ale zajímá víc poměr hodnoty/ceny, osobně bych doporučil hledat jinde.

BMW 118i

Plusy:

Prostorný a praktický interiér

Zpracování a uspořádání interiéru

Solidní a vyvážené jízdní vlastnosti

Mínusy:

Vyšší cena a drahé příplatky

Spotřeba ve městě

Na dálnici motoru dochází dech