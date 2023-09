Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

Představte si, že si objednáváte malou, silnou zadokolku od BMW, to nejvíce „řidičské“ auto, které od mnichovské značky můžete dnes koupit, dáte ho do křiklavé červenooranžové barvy, připlatíte majlant za karbonová křidélka zvenčí, aby celý svět viděl i toho posledního z 460 koní pod kapotou. A pak do interiéru necháte namontovat obyčejné sedačky snad z nejslabší „jedničky“, určené k jízdě na nákup a do kosmetického salonu…

Frustrace, která mě za volantem rudé M2 s paketem doplňků M Performance přemáhá, je nesmírná. Její původ nemá vůbec nic společného se schopnostmi auta, ty jsou naopak nejspíš mnohem dál, než co dokážou zvládnout moje ruce. „Nejspíš“ proto, že to nedokážu vyzkoušet, že se nedostanu ani na dohled limitů svých ani auta jen proto, že se při mnohem klidnější jízdě musím držet všeho možného, abych po interiéru nelítal jak hadr na holi.

BMW M2 M Performance

Začnu ale zvenčí, navzdory tomu, že každý fanoušek i potenciální zákazník už vzhled nové M2 viděl, měl možnost ho porovnat se sexy křivkami minulé generace „em-dvojky“ a dostatek času se buď vzhledem novinky těšit, nebo se nad ním rozhořčit a napsat o tom na sociální média.

Kousek v barvě červené Toronto je totiž ověšený karbonem z katalogu příslušenství BMW M Performance. Není to pár detailů, z katalogu příslušenství jsou třeba i polepy na bocích, karbonové vnitřky nasávacích otvorů na přídi, pádla řazení, koberečky, obal na klíč z Alcantary a karbonu či třeba zamykací kolíčky dveří. Dohromady to dělá omračujících 334 tisíc korun, a to bez karbonové střechy za dalších 70 tisíc, která je dostupná standardně v konfigurátoru.

Nutno ovšem uznat, že jeden prvek z těch jednadvaceti mu opravdu sluší – malý spoiler na víku kufru za necelých 18 tisíc. Zbytek, upřímně řečeno, křičí „Krize středního věku“. Snad nejvýrazněji vnímaná vertikální křidélka v rozích předního nárazníku jsou nepříjemně na ráně jakémukoliv neopatrnému a bezohlednému řidiči, kterého byste mohli potkat na parkovišti supermarketu. A za karbonová křidélka před zadními koly nejednoho náctiletého vandala napadne schovat špaček cigarety.

BMW M2 M Performance

Kontroverzní doplňky však nejsou tím jediným, co M2 definuje zvenčí. Výrazně hranatý design přídě zůstává a musím se přiznat, že mi naživo až tak nevadí. Je zvláštní, to ano, a zcela chápu, proč dělí publikum na dva tábory.

Nejsem ale s to se zařadit do jednoho nebo druhého z nich. Zatímco náznak šikmosti „očí“, tedy světlometů na přídi, přitažlivě elegantní boky a baculatá záď předchozí M2 si mě velmi rychle získaly, tady se nedokážu rozhodnout a vzhled tak spíš přestávám vnímat, než že bych na něj měl nějaký vyhraněný názor.

Promyšlený volič převodovky

Dveře s bezrámovými okny mě vpouští do interiéru, který také netřeba dlouze představovat. O sedačkách jsem se už zmínil; snad ctěný čtenář promine drobnou hyperbolizaci, ony to jsou ve skutečnosti základní sedačky modelu M2 a s těmi v nejslabší řadě 1 asi moc mít společného nebudou. To nicméně neznamená, že by výkonům M2 dokázaly stačit.

BMW M2 M Performance

K mání jsou M Sportovní sedadla za 26 tisíc – to jsou ta, která jsou základem ve větších „emkách“ a mají nastavitelné bočnice či délku sedáku, a hlavně mnohem lepší boční vedení na opěradle – anebo M Sportovní karbonová sedadla za 135 tisíc, jako měl kolega Lukáš v modelu M3 CS. Mají perfektní boční vedení na opěradle i sedáku a chcete-li výhradně jezdit rychle zatáčkami či po závodním okruhu, jsou opravdu skvělá, ale velmi těžko se do nich nastupuje a nejsou pohodlná na dlouhé cesty.

Za vypíchnutí stojí také křížová kulisa voliče převodovky, která je jedním z mála funkčně odlišných prvků od věcí, které jinak najdete ve všech ostatních BMW. Měl jsem s ní tu čest prvně a nutno říci, že to není špatný nápad. Sice si chvíli zvykám na to, že v poloze R volič zůstává, zatímco z ostatních se vrací do středu, ovšem z toho středu můžete v jakémkoliv režimu rovnou řadit manuálně, nechcete-li z nějakého důvodu využívat pádla pod volantem.

Také se mi líbí kolébka na voliči, kterou je možné upravovat agresivitu řazení a otáčky, v nichž vůz mění kvalty, nezávisle na ostatním nastavení vozu. To se hodí, neb v nejmírnějším nastavení převodovka motor podtáčí, takže jednak po sešlápnutí plynu následuje prodleva, než vůz podřadí, aby mohl vystřelit vpřed, a jednak není moc slyšet jinak opravdu zajímavý zvuk auta.

BMW M2 M Performance

Míst, kde se dá auto různě nastavit, je tu i kromě kolébky na voliči docela dost. Tlačítko M Mode otevírá přístup k přednastaveným režimům, které kromě chování vozu změní také zobrazení na přístrojovém štítu. Naopak Setup otevře možnost změny chování jednotlivých součástí auta nezávisle na sobě a zároveň možnost si uložit různá nastavení pod tlačítka M1 a M2 na volantu. Tady nejde změnit design „budíků“, ale ono to je nakonec celkem jedno, stejně celou dobu jezdím se zobrazenou buď teplotou chladicí kapaliny a tlakem přeplňování, anebo teplotou pneumatik a tlakem v nich.

Nějaké měřiče přetížení nebo ukazatele aktuálního výkonu jsou omezeně použitelné hračky, protože na to, aby ukazovaly nějaká zajímavá čísla, musíte jet hodně svižně a displej je to poslední, co budete v té chvíli sledovat.

Naopak teplota pneumatik vám řekne, jestli už můžete příští zatáčku vzít trochu rychleji, a teploměr chladicí kapaliny může včas říci, že je třeba zvolnit a dát motoru prostor vydechnout. Těší mě, že stejně jako teploměr oleje i teploměr chladicí kapaliny opravdu ukazuje teplotu, není to „chlácholič“, který by tvrdnul uprostřed stupnice, dokud se motor nezačne přehřívat, jako tomu je v drtivé většině „normálních“ moderních aut.