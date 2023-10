BMW láká na kombík nové řady 5. Techniku popisují stručně a jasně

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Automobilka BMW již představila osmou generaci řady 5, označenou G60, v konvenční, elektrifikované i plně elektrické variantě – ovšem zatím jen jako sedan. Milovníci kombíků ovšem nemusí mít strach, že by se na ně zapomnělo – verze Touring s interním označením G61 se odhalí zjara příštího roku.

BMW to nyní opět potvrzuje spolu s upoutávkou, která však ukazuje výhradně siluetu vozu. Na té nemá co překvapit, záď stejně jako dosud nebude krabicoidní, nýbrž naopak splývavá ve snaze jak o co nejelegantnější design, tak i o co nejnižší aerodynamický odpor.

O chystané novince zatím nejsou na světě žádné přesnější informace vyjma toho, že bude mít totožnou nabídku motorizací jako sedan. To znamená řadové čtyř- a šestiválce s mild hybridním či plug-in hybridním systémem a pohonem zadních nebo všech kol Také budou tři varianty elektrického pohonu, z nichž pouze základní eDrive40 bude zadokolkou.

V době představení kombíku bude sedan už nějakou dobu v prodeji; dodávky zákazníkům v řadě Evropských zemí včetně Česka začnou 21. října.