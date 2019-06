BMW láká na premiéru konceptu Vision M NEXT, místo auta však ukazuje papír a lepenku

Mnichovská automobilka BMW pro nás chystá na konec měsíce hned dvě zajímavé premiéry. Tou první je dlouhodobě vyhlížené BMW řady 8 Gran Coupe, druhou prezentovanou novinkou však bude koncept BMW Vision M NEXT, který by mohl nabídnout letmý pohled do budoucnosti ostrých modelů z divize M.

A právě na premiéru nového konceptu se nás automobilka snaží nalákat sérií čtyř vertikálních fotografií, na kterých byste ale auto hledali marně. Koncept už samozřejmě existuje, umělecký fotograf Thomas Damand se však při jeho zachycení rozhodl využít dost nevšední postup. Vybral si totiž několik detailů, vytvořil jejich modely z papíru a lepenky v různých barvách a ty pak zblízka nafotil. Podle automobilky přitom odvedl tak kvalitní práci, že fotografie lepenkových modelů jsou od skutečného konceptu k nerozeznání.

A svým způsobem se s tím dá i souhlasit, neboť některé fotografie v nás skutečně evokují pocit, že se díváme na konkrétní část vozu. Jedna z fotografií například připomíná oblast C sloupku, který zvolna klesá a splývá se zádí. Troufáme si tak hádat, že nový koncept by mohl být klasickým dvoudveřovým kupé. Většina karoserie by měla být tvořena šedou barvou, zatímco spodní část vozu je červeno-černá. Na jedné z fotografií také můžeme vidět pruh s různými odstíny šedé, který by mohl znázorňovat odvětrávání na blatníku za předním kolem. V pravém kraji snímku by pak mohl být vidět kousek sloupku čelního skla.

Automobilce se zkrátka podařilo odhalit materiály, které vás přinutí se na ně zdlouhavě dívat, ale nic moc nevykoukat. I přes prvotní dojmy totiž zkrátka nekoukáte na auto. „Když odhalujeme nový automobil, vždy se sejde obrovské množství pohledů na věc. Tentokrát jsme zvolili nový přístup, a ještě před odhalením vozu představujeme výběr uměleckých fotografií. Tyto fotografie jsou fascinující a vyprávějí svůj vlastní příběh. Jsou velmi blízko ke chystanému konceptu BMW, a přesto jde o zcela abstraktní, čisté umění,“ řekl Adrian van Hooydonk, senior viceprezident BMW Group Design.

Pojďme se ale na chvíli zaměřit ještě na samotný koncept, který by měl podle automobilky předznamenávat novou éru ryzí radosti z jízdy. Zatímco BMW Vision iNext mělo ukázat způsob, jakým nám autonomní řízení změní život v automobilech, nový koncept Vision M NEXT má být důkazem, že technologie lze využít i pro zvýšení radosti z jízdy. Tisková zpráva doslova uvádí „V novém věku mobility budou inteligentní technologie pohánět sportovní jízdu a ten, kdo bude u volantu, se stane dokonalým řidičem,“ což je názor do pranice.

Po shrnutí výše uvedeného bychom se pak vlastně ani příliš nedivili, pokud by byl nový model elektrický – a to spíše čistě elektrický, než hybridní. Nezbývá tak než počkat na konec měsíce, kdy uvidíme nový koncept v plné kráse a dozvíme se i jeho parametry. Právě ty by totiž mohly být vodítkem k tomu, jakým směrem se divize M v příštích letech vydá.