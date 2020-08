BMW M8 Competition Gran Coupé – Jednou nohou v kriminálu

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Přítelkyně mi občas říká, že jsem emočně oploštělý. Že prý nedokážu projevit emoce, že někdy působím lhostejně a nezúčastněně. Něco na tom je, přiznávám. Ale když jsem si v ruce poprvé nervózně zažmoulal klíč od BMW M8 Competition Gran Coupé, muselo být jasně poznat, že jsem trošičku mimo.

Ne jednu stranu jsem se na necelý týden s tímhle bavorákem neskutečně těšil. Jenže do toho se mi v hlavě neustále objevovalo několik čísel. Třeba 625, což je počet koní, které dostanete s přeplňovaným osmiválcem. Nebo 3,2. Za pouhé 3,2 sekundy totiž M8 Competition Gran Coupé zrychlí z klidu na stovku. Za dalších 7,8 sekundy mimochodem peláší 200 km/h.

A do toho mi blikalo číslo 5.198.774. Asi tušíte, o co jde. Jo, tohle je cena. M8 v testované specifikaci vychází na skoro 5,2 milionu. Takže i když jsem za těch 10 let, co se kolem aut motám, řídil řadu hodně drahých a hodně rychlých vozů, vykřičníky v hlavě, šimrání v břiše a lehký třes spojený s takovým tím natěšeně-praštěným úsměvem, který nejde narovnat, jsem prostě při usedání za volant zahnat nedokázal.

První dojem byl tedy rozhodně silný.

BMW M8 Competition Gran Coupé

Příplatky za milion

Umocnil ho i vzhled tohoto čtyřdveřového "kupé" s bezrámovými dveřmi. Určitě jste si už všimli netradiční barvy karoserie, ostatně ta armádní zeleň snad ani nejde jen tak přejít. Jedná se o odstín z nabídky BMW Individual, který vyjde na 65.044 Kč.

Já osobně zelené barvě bezvýhradně fandím, ale také si uvědomuji, že jde o subjektivní náklonnost. A tak mě zajímaly názory okolí. Pozoruhodné je, že reakce na fotky byly vesměs v duchu "hm, zajímavá barva", což si osobně překládám jako diplomatické vyjádření nelibosti. Jenže když jsem pak u stejných lidí M8 zaparkoval naživo, v drtivě většině převažovalo hodnocení pozitivní.

Od běžného osmičkového Gran Coupé se emko odlišuje spíš detaily, například jinými nárazníky, zadním spoilerem či střechou, která je z uhlíkových kompozitů. Pěkně vypadají čtyři koncovky výfuku. Trochu mě mrzí, že ani M8 se nevyhnula módě v podobě falešných otvorů v karoserii.

Když jsem lakem načal téma příplatků, pojďme se podívat, co BMW přibalilo dál. Mezi nejdražší volitelné prvky patří karbonový kryt motoru za 32.526 Kč, karbon-keramické brzdy za 238.472 Kč, balíček asistenčních a bezpečnostních systémů Driving Assistant Professional za 50.128 Kč, HiFi systém Bowers & Wilkins Diamond s 16 reproduktory a výkonem 1400 W za 120.848 Kč, digitální příjem televize za 35.230 Kč, M Driver´s paket, který posouvá omezení maximální rychlosti z 250 km/h na 305 km/h za 66.378 Kč a především M Competition Paket za 460.668 Kč.

BMW M8 Competition Gran Coupé

Ten interiér oživuje specifickým celokoženým čalouněním, exteriér lesklými černými okenními lištami a 20palcovými koly, přidává také M sportovní výfukový systém. A součástí je i zvýšení výkonu motoru z 441 na 460 kW.

Střídmý luxus

Ještě než se ale vrhneme na motor, pojďme se rychle porozhlédnout po kabině. Rychle proto, že vnitřek se moc neliší třeba od verze M850i, kterou nedávno testoval David. Ten si trochu povzdechl, že mu tvary palubní desky připadají poněkud obyčejné a bez nápadu. Palubka s rozměrným středovým panelem je skutečně poskládaná spíš účelně, než že by se snažila ohromit nějakými designovými parádičkami nebo nápadnými dekory z neobvyklých a vzácných "materiálů s příběhem". Mně osobně to nevadí, naopak. I v těch nejdražších bavorácích chci cítit tradiční zaměření na řidiče, k němuž patří také chladná německá funkčnost, nikoli oslnivý až prvoplánový luxus. Ale chápu i možné výhrady, že interiér v M8 Gran Coupé nevypadá jako vnitřek auta s cenou začínající na čtyřech milionech korun.

Jinak ale není moc co vytknout. Použité materiály působí kvalitně, zpracování je na úrovni, všudypřítomné kožené čalounění měkounké (a v případě testovaného auta hnědé čalounění navíc parádně doplňuje zelenou karoserii) a ovládání usnadňují konvenční tlačítka i otočný ovladač iDrive. A jako vždy musím pochválit také infotainment. Ten od BMW mi prostě svým prostředím vyloženě sedí.

Skvělá jsou sportovní sedadla s nekonečnými možnostmi nastavení a umožňující posadit se hezky nízko. Volant má tak akorát tlustý věnec, který mi dokonale padl do dlaní. Těší mě také klasický kulatý tvar.

Specialitou emkových bavoráků jsou dvě červená tlačítka na volantu, jejichž stiskem řidič vyvolá vlastní nastavení auta. Můžete si tak nachystat jednu vyloženě komfortní konfiguraci a uložit ji jako M1, nějaké ostřejší nastavení pak schovat pod tlačítko M2.

Pak je tu ještě tlačítko Setup na středové konzole, které má podobnou nastavovací funkci - řidiči nabízí přímý přístup k nastavení motoru, podvozku, řízení, pohonu všech kol M xDrive a brzdovému systému. A jsou tu i výrobcem nadefinované jízdní režimy Road, ostřejší Sport a okruhový Track. Možností, jak si vůz nastavit podle svých představ, existuje snad nepočítaně.

BMW M8 Competition Gran Coupé

I když je BMW řady 8 Gran Coupé homologované jako pětimístný automobil, neumím si představit, jak by se na zadní sedadla posadili tři dospělí cestující. Jedině, že by ten uprostřed seděl s koleny u hlavy - kvůli masivní konzoli na středovém tunelu s výdechy ventilace a konektory USB-C totiž není kam dát nohy.

Na bočních sedačkách se ale odpočívá hezky, jsou pohodlné a nabízejí i relativní dostatek místa na nohy i nad hlavou. S výškou 182 centimetrů se ještě posadím s rovnými zády, kdybych ale byl o chlup vyšší, nebo měl na hlavě ježoura, už bych cítil stropnici.

Objem zavazadlového prostoru činí 440 litrů. Převoz delších předmětů usnadní sklopná opěradla zadních sedadel, po sklopení navíc nevznikne žádný schod, ale jen lehce nakloněná ložná plocha.