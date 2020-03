BMW M850i xDrive Gran Coupé – Dlouhé, široké a bystrozraké

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Jinak je ale posaz za volantem parádní, sedí se pěkně nízko jak v opravdovém sporťáku. Multimediální systém v nejnovější generaci iD7 je pak nadále přehledný. Ovládá se dnes již tradičním otočným ovladačem iDrive a tlačítky okolo. K dispozici je ale i dotykový displej, to když si třeba potřebujete nastavit asistent pro vyparkování, případně ovládání gesty. To se ale pořád ukazuje jako ne úplně vhodné řešení – kolikrát se nám stalo, že jsme si nechtěným gestem omylem vypnuli rádio. Chytrý hlasový asistent pak zatím pořád není dostupný v češtině, na pokyn „Ahoj, BMW!“ tak vůz nereaguje. Plusem je však zachování konvenčních tlačítek pro ovládání klimatizace nebo rádia, navíc s poctivým mechanickým chodem.

BMW řady 8 bývalo v devadesátých letech kupé sloužící jako sportovní vlajková loď mnichovské automobilky. Když se v roce 2018 legendární označení 8-Series do nabídky BMW vrátilo, už nešlo o jediný model, ale kompletní modelovou řadu. Kupé postupně doplnil kabriolet a později i „čtyřdveřové kupé“ s přídomkem Gran Coupé. To jsme si před rokem poprvé prohlédli staticky (ještě před oficiálním odhalením) a nyní se s ním konečně svezli, v rámci týdenního redakčního testu.

Motor, jízdní vlastnosti

Famózní osmiválec

Rovněž nabídka motorů se shoduje s kupé. Nejdostupnější variantou je tudíž benzinový třílitrový šestiválec 40i s výkonem 250 kW, k němuž je alternativou naftové 40d s 235 kW. Vrcholem je pak ultimativní M8 s 4,4litrovým osmiválcem naladěným na 441 kW. To už je ale pro leckoho moc, a tak je tu ještě osmiválcové M850i xDrive s výkonem 390 kW jako mezistupeň mezi základem nabídky a vrcholnou variantou. A právě s tou jsme měli tu čest při týdenním testování.

V útrobách BMW M850i xDrive Gran Coupé pracuje pro nás již dobře známý vidlicový osmiválec o objemu 4,4 litru dopovaný dvěma turbodmychadly typu twin-scroll, s přímým vstřikováním pracujícím s tlakem až 350 bar, plně variabilním časováním ventilů Valvetronic a variabilním časováním vačkových hřídelů Double Vanos.

Naladěn je stejně jako v případě dříve testovaných modelů 750i xDrive a M550i xDrive na 390 kW, točivý moment vrcholí hodnotou 750 N.m, která je navíc dostupná v širokém pásmu 1800 až 4600 otáček. A je to prostě paráda!

Motoru opravdu nemají co vytknout ani ti nejpřísnější kritici. Podle očekávání má naprosto neskutečný zátah - to, co osmiválec dělá ve středních otáčkách, je zkrátka neuvěřitelné. Až si při akceleraci říkáte, proč vlastně ještě existuje M8 Gran Coupé, když už „poloviční eMko“ jede s takovým elánem. Zároveň však není zbytečně ostrý, když ho nechytnete rovnou pod krkem, ale stále pohodlně použitelný každý den.

To všechno navíc doprovází neuvěřitelný soundtrack. Ve výchozím komfortním režimu je zvuk naprosto decentní, aby posádku nerušil, přepněte si ale auto do režimu Sport Plus a od výfuků se začne ozývat neskutečné hromobití. Bavorák práská do výfuku při přeřazení a lahodně bublá při prudkém ubrání plynu, což možná budí pohoršení okolí, vy se tím ale budete neustále bavit.

S naprosto fantastickým motorem spolupracuje rovněž dokonalá převodovka. BMW už tolikrát dokázalo, kterak osmistupňový automat z dílny ZF umí perfektně odladit a M850i xDrive je přesně toho důkazem. Změna převodu je naprosto hladká a rychlá, logika volby stupně inteligentní, až si říkáte, že manuální volba ani není potřeba. Převodovka všechno zvládne sama, aniž byste k tomu měli připomínek. Také na manuální pokyn však umí rychle zareagovat – pokud si místo komfortního režimu zvolíte ten sportovní. A klidně vás přitom nechá narazit do omezovače, aby vám auto dokázalo, že jste skutečně pánem situace.

Z dlouhodobého hlediska se dá jezdit za nějakých deset, jedenáct litrů na 100 kilometrů, což je vzhledem k úžasné síle pod kapotou pořád parádní hodnota. Když se však nebudete krotit, dostat se nad patnáct a klidně atakovat dvacet litrů na sto není žádný problém. Co ale také čekat od dvakrát přeplňované benzinové V8...

Pohodář i ďábel

Krotit se s takovou silou pod kapotou může být občas problém, vždyť v M850i xDrive stačí při rozjezdu na semaforech trochu déle podržet sešlápnutý pedál plynu a okamžitě jedete mnohem vyšší než povolenou rychlostí (ostatně z 0-100 km/h se katapultujete za 3,9 sekundy), jenže takový problém to vlastně není. Gran Coupé v komfortním režimu působí přátelsky, absolutně není kousavé, a tak si okamžitě navyknete, že ho můžete používat každý den.

Jasně, na pražských rozbitých silnicích se od zadních kol (standardně 20“) občas ozve větší rána, než byste očekávali, jenže kombinace zimních pneumatik a obutí typu runflat spolu s „M“ podvozkem udělá své. Navíc jako celek se vzhledem ke sportovnímu ladění osmička pořád chová pohodlně. Ve vyšších rychlostech se pak tlumení nerovností zlepší, zase bych však při dálničních přesunech očekával lepší odhlučnění. Vzduch vanoucí kolem karoserie je kvůli bezrámovým oknům docela slyšet.

Komfortu na palubě každopádně pomáhají pokročilé palubní systémy. Pochvaloval jsem si především balíček Driving Assistent Professional, díky němuž na dálnici auto zvládne jet už vlastně samo, korekce volantu řidičem už prakticky nejsou potřeba. Asistent pro jízdu v pruzích spolehlivě čte vodorovné značení i v prudších obloucích, adaptivní tempomat s funkcí stop & go se drží v bezpečné vzdálenosti za vozidlem vpředu a hlídání mrtvého úhlu varuje před okolními vozidly a zabrání řidiči vjet do jiného pruhu, pokud to není bezpečné. Řidič navíc funkčnost systému může přehledně sledovat na přístrojovém štítu, displej dokonce ukazuje okolní vozidla, když umí odlišit osobní auta od nákladních a motocyklů, jejichž siluety tu zobrazuje. V případě hrozby, kdy systém přestává situaci zvládat a vypne se, je pak řidič jasně upozorněn varovnými diodami přímo na volantu.

Gran Coupé je ale jako správný bavorák pořád zkonstruován pro co nejlepší jízdní vlastnosti, aby nadchl ty, co nechtějí vozit, ale chtějí řídit. Konstrukce chytře kombinuje různé materiály pro co nejnižší hmotnost a její nejvhodnější rozložení. Dveře a střechu tvoří hliníkový monokok, stejný materiál je použit i na kapotě, pomocném rámu motoru nebo zadním nárazníku, zatímco víko kufru je plastové a vybrané prvky jsou z karbonem vyztužených plastů a hořčíku. Výsledkem toho všeho je fakt, že je Gran Coupé jen o nějakých 70 kilogramů těžší než dvoudveřové provedení. Na druhou stranu i to je poměrně tučné, a tak se pohotovostní hmotnost M850i xDrive Gran Coupé zastavila na hodnotě 2070 kilogramů. V praxi to ale vlastně ani není znát.

Vedle toho ale pomáhá i vyspělý podvozek, kombinující lichoběžníkové zavěšení vpředu s pětiprvkovým zavěšením vzadu a adaptivními „M“ tlumiči, které jsou dodávány už ve standardu, stejně jako natáčení zadní nápravy. Osmička je tak neskutečně agilní a při manévrování v omezených prostorech skvěle maskuje, že jde o více než pět metrů dlouhý automobil vážící přes dvě tuny. Příplatkové aktivní stabilizátory (v rámci adaptivního M podvozku Professional) pak znamenají, že se auto v oblouku ani trošku nenaklání.