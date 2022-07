BMW používá čističky odpadních vod jako zdroj materiálu na výrobu laků

Snaha o zlepšení udržitelnosti, úsporu zdrojů a snížení škodlivých emisí, které jsou způsobeny lakováním karoserií, dovedlo skupinu BMW k používání matných laků vyráběných z biomasy. Zatím tedy alespoň v evropských továrnách. V továrnách v německém Lipsku a na jihoafrickém předměstí Rosslyn navíc používá udržitelně vyráběnou antikorozní ochranu karoserie.

„Omezením použití fosilních surovin můžeme ušetřit přírodní zdroje a zároveň snížit emise CO 2 . Abychom toho dosáhli, čím dál více spoléháme na udržitelné inovace našeho dodavatelského řetězce,“ říká Joachim Post, člen představenstva BMW AG, zodpovědný za nákup a dodavatelský řetězec. „Inovativní barvy, jejichž základem jsou obnovitelné suroviny, jsou v tomto směru důležitým krokem.“

Dodavatelem, o kterém Post mluví, je společnost BASF, jež na výrobu barev používá suroviny jako biomasa nebo odpad z čističek odpadních vod. Suroviny z organického odpadu mohou díky inovativnímu výrobnímu procesu firmy nahradit sloučeniny na bázi ropy. To podle BMW nejen snižuje čerpání fosilních zdrojů, ale zároveň to umožňuje vyhnout se emisím CO 2 spojených s výrobou, dopravou a zpracováním ropy.

Antikorozní ochrana a barvy jsou chemicky shodné s dříve používanými laky a stejně tak si zachovávají stejné vlastnosti jako tradičně vyráběné nátěry. Výrobní proces certifikovaný TÜV ušetří až 15.000 tun emisí CO 2 , počítáno od poloviny letošního roku až do roku 2030. To by se mělo rovnat více než 40% úspoře.

V loňském roce BMW představilo také nový úspornější proces lakování karoserií, který umožňuje přesnější aplikaci barvy. Proces dostal název EcoPaintJet Pro a skupině má ročně pomoci s úsporou 6.000 MWh elektřiny a redukcí uhlíkové stopy o 2.000 tun.