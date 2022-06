BMW zvažuje výrobu karoserií na zakázku, připouští šéfdesignér BMW Group

Šéfdesignér celé skupiny BMW Group, Adrian van Hooydonk, připouští, že by se automobilka BMW mohla pustit do výroby karoserií na zakázku, příp. v limitovaném počtu, tedy do tzv. coachbuildingu.

V posledních letech se začínají šířit spekulace o tom, že by se automobilka BMW mohla pustit do tzv. coachbuildingu, tedy stavby karoserií na zakázku či v limitovaném počtu. Autoři BMWBlogu si proto odchytili šéfdesignéra celé BMW Group, Adriana van Hooydonka, a zeptali se přímo jeho. Dotaz zněl, zda automobilka BMW plánuje začít se stavbou exkluzivních modelů nad rámec stávajících modelových řad.

K tomu van Hooydonk řekl: „Ano, věřím, že by to značka zvládla. Rád bych, kdyby se to povedlo. Jak jsem říkal, bude to otázkou nalezení času a prostředků. Chtělo by to provést chytře. Protože BMW je nyní samozřejmě celkem velkou společností. A jak jsem říkal, už teď toho děláme tolik a jsme až po uši zavalení prací. Zvládnout tuhle transformaci je momentálně jediná výzva. Ale jak jsem říkal, za využití moderních výrobních metod. Mohla by se najít nějaká okna, ve kterých bychom to zvládli.“

Zřejmě van Hooydonka odchytili ve spěchu, každopádně jedno je jasné – BMW se k výrobě exkluzivních modelů nestaví zády. Ano, na svoji velikost toho má momentálně hodně, když se svými standardními modely snaží vyplnit každou skulinku na trhu, ale čas by se na to dle všeho našel. Ostatně spekuluje se i o tom, že první takové auto by se mohlo představit již letos, a to při příležitosti oslav 50. narozenin BMW M.

Často je zmiňovaná evoluce konceptu BMW 3.0 CSL Hommage z roku 2015, která sama odkazovala – jak je už názvu jasné – na BMW 3.0 CSL představené v roce 1972. Za základ by posloužila technika čerstvě odhaleného BMW M4 CSL, ale s tím rozdílem, že by limitovaný vůz dostal manuální převodovku. Ke kolům zadní nápravy by pak mělo proudit kolem 600 koní (o 50 k více než v M4 CSL).

Vůz by měl vzniknout v přísně omezeném počtu – konkrétně se hovoří o 50 exemplářích. A protože stavba podobných aut není levná, není možné očekávat ani nějakou byť zdánlivě přijatelnou cenu. Obecně se odhaduje cenovka v okolí 750.000 eur (cca 18,5 milionů korun), což by z novinky udělalo nejdražší nové BMW historie.