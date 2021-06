BMW si patentovalo unikátní virtuální zrcátka, obraz promítají na okno

Stále větší procento automobilek se v poslední době snaží nahradit konvenční zpětná zrcátka systémy, které využívají kombinaci kamery a displeje. Myšlenka je přitom jednoduchá – snížit aerodynamický odpor a vytvořit modernější design. Jenže realizace je v podání každého výrobce trochu jiná.

Například automobilka Audi, která začala nabízet tento systém u osobních vozidel mezi prvními, promítá obraz z kamery na malý displej v obložení dveří, což většina z nás nepovažuje za příliš šťastné řešení. Automobilky Honda a Lexus pak vsadily na displeje umístěné výš, Honda je ovšem zakomponovala do palubní desky, zatímco Lexus je umístil na A-sloupky. BMW si ovšem patentovalo zcela jiné řešení.

Podle patentu, který se objevil na i4talk.com, by i vozy BMW s virtuálními zrcátky měly mít na dveřích malou kameru, která nahrazuje klasické zrcátko. Uvnitř byste ale žádný displej vidět neměli. Displej by totiž měl být schovaný v palubní desce a jeho obraz by měl být promítán na boční sklo se speciální reflexní vrstvou. Výsledek by tak měl připomínat průhledové displeje (HUD), které jsou instalovány na palubní desku.

Oproti tradičním zrcátkům i konkurenci využívající kameru a přímý pohled na displej by patent BMW měl mít několik výhod. Kamery totiž stále mají nižší odpor vzduchu a nabídnou širší úhel záběru. Promítaný obraz by pak měl být zhruba v pozici, v jaké byl původní obraz zrcátka, díky čemuž by si měl řidič rychleji přivyknout.

Systém by navíc měl být schopen promítat na boční sklo další užitečné informace, ať už se jedná o varování na vybočení z pruhu, upozornění na vozidlo ve slepém úhlu nebo pokyny z navigačního systému. Do budoucna by se navíc i zde mohl uplatnit systém rozšířené reality. Promítání obrazu na sklo, navíc s regulací jasu, by pak nemuselo tolik unavovat oči řidiče.

I tento systém by však měl své nevýhody. Aby řidič nepřišel o pohled dozadu, musel by být obraz ze zrcátek promítán na část bočního skla, které se nedá kompletně zasunout. I s tímto typem virtuálních zrcátek by navíc řidič přišel o možnost rozšířit si pohled kolem vozu tím, že se nakloní či pohne hlavou. Obraz by byl stále pevně fixovaný.

Prozatím se však bavíme pouze o patentu, který ještě nemusí nic znamenat. Na patent sice upozornili uživatelé fóra i4talk, nedávno představené BMW i4 ovšem dostalo zrcátka klasická a o jejich nahrazení kamerami se prozatím nikde nemluví. Ovšem kdo ví, co časem přinese například facelift. Právě BMW i4 je totiž modelem, u kterého by něco podobného mohlo dávat smysl.