Audi e-tron 55 quattro – Když to musí být, ať je to nějak takto

Týden jsem Audi e-tron používal jako obyčejné auto a denně s ním dojížděl přes sto kilometrů do práce. Po dálnici. Bál jsem se hlavně omezeného dojezdu, majitele čtyř elektrických kruhů však strasti čekají jinde.

Design, interiér

Elektrická budoucnost je konečně tady, říkaly automobilky rok dva zpátky. A říkají to i teď. Mezinárodní autosalony jsou plné futuristických konceptů aut různých kategorií, většinou je ale pojí jedna zásadní věc: elektrický pohon, jenž podle drtivé většiny značek znamená budoucnost automobilového průmyslu. Jenže na silnicích a v centrech měst to na přelomu roku 2019 na žádnou revoluci nevypadá. Nabízená elektrická auta byste napočítali na prstech obou rukou, na ta použitelná pro každodenní život by vám dokonce stačila jedna.

Třeba setkání s takovou Teslou už není takovou vzácností, jako tomu bylo před pár lety. Jenže americký výrobce u nás nemá oficiální zastoupení, tudíž si zájemci musí řešit dovoz aut alternativními cestami – ze zahraničí či pomocí prostředníka. Zaměříme-li se na evropské výrobce, naším sítem „potřebuji elektromobil pro rodinu se slušným dojezdem“ projdou dvě nedávné novinky – Jaguar I-Pace a Audi e-tron.

Obě auta už jsme vyzkoušeli v rámci mezinárodních jízd a elektrická šelma britského výrobce nám dělala společnost i během tradičního týdenního testování. Tentokrát přišla řada na čtyři kruhy a jejich první elektrické SUV. A aby to e-tron v našich službách neměl zas až tak snadné, vyfasoval jsem ho já. Za prací do Prahy totiž dojíždím každý den 110 kilometrů tam a stejnou porci zpět. Navíc chci vůz využívat bez kompromisů: jaro je sice z hlediska efektivity příjemné období, ráno ale bývá pořád dost chladno. A kdo by nechtěl využít třeba vyhřívaných sedaček, že?

Jaké každé jiné auto. Skoro…

Zapomeňte na to, že elektromobil musí vypadat zvláštně. Důkazem budiž právě Jaguar a Audi, jejichž nová elektrická díla jsou jako každé normální auto. Laik vlastně ani nemá šanci poznat, jaký pohon pracuje v útrobách. Audi to naznačí až při hlubším zkoumání. Vzadu například chybí koncovky výfuku (i když v nárazníku jsou naznačeny), bystřejší oko si všimne i chybějícího víčka palivové nádrže. Tady je totiž konektor na nabíjení, který najdeme vlevo vpředu a otevírá se elektronicky stiskem tlačítka. A když kabel vypojíte, víčko se zavře samo.

Audi e-tron

Docela obyčejně se tváří také příď. Zapomeňte na poněkud nevzhledné zaslepené masky chladiče, e-tron má konvenční řešení se skutečnými otvory. Malinko zmást se vás snaží i prostor pod kapotou. Plastový kryt až nápadně připomíná ochranu spalovacího motoru, ve skutečnosti však jde o víčko druhého kufru. Tedy spíše kufříku, do kterého můžete naložit kabeláž nezbytnou pro dobíjení na cestách.

Největší zvláštností automobilu tak paradoxně není nic týkající se elektrického pohonu. Jsou to virtuální zpětná zrcátka, která namísto klasického řešení využívají kamerky a obrazovky umístěné ve výplních dveří. Mezi příplatkovými položkami najdete toto řešení za 44.700 Kč. Obraz z kamer se promítá na OLED displeje s rozlišením 1280 x 1080 pixelů a „natočení“ zrcátek se nastavuje jednoduše dotykem.

Toto inovativní řešení má však zatím několik slabých míst. Displeje jsou umístěny hodně nízko a pokud chcete vědět o dění za vozem, musíte se koukat dolů a odvést tak pozornost od řízení mnohem více než u klasických zrcátek. Stejně tak se na obrazovkách hůře odhaduje vzdálenost aut jedoucích za vámi, takže si střídání jednotlivých pruhů dvakrát rozmyslíte.

Systém však má i své výhody. Tou největší je jízda za šera, při které virtuální zrcátka obraz s citem zesvětlují, takže vidíte i to, co byste v klasických zrcátkách neviděli. A pochvalu si zaslouží i spolehlivě fungující hlídání mrtvého úhlu s barevnými indikacemi okolo obrazu. Jak to celé funguje se ostatně můžete podívat v našem videu.

Na zrcátkách mě překvapila ještě jedna věc. Vzpomenete si ještě na všechny ty futuristické koncepty, u kterých také klasická zrcátka nahrazují kamery? Většinou jde o skutečná auta „bez zrcátek“. Stejně se přezdívá i e-tronu, tady jsou však kamerky na obdobně výrazných držácích jako konvenční řešení, takže z estetického hlediska si příliš nepomůžete. Důkazem budiž i součinitel aerodynamického odporu, kterému kamerky pomáhají po pouhou setinku (na finální hodnotu 0,27).

To už jsou více prospěšní jiní aerodynamičtí pomocníci, jako křidélka u zadního okna, zakapotovaná podlaha nebo křidélka u předních kol, která pomocí vzduchových přepážek snižují víření vzduchu v podbězích. Co nejlepší aerodynamice pomáhá také tvarování jednadvacetipalcových litých kol. V základu e-tron obouvá dvacítky.

Interiér jak jej známe

Uvnitř vsadilo Audi na osvědčené řešení, které najdeme ve všech nových velkých modelech. Pracoviště je plně digitální a vévodí mu tři dotykové displeje. Jeden plní funkci virtuálních budíků a umí nespočet různých zobrazení. Je tedy jen na vás, jestli chcete čisté prostředí s minimem informací, nebo se raději kocháte mapou či daty o efektivnosti vaší jízdy.

Ještě důležitější jsou však obrazovky uprostřed, se kterými už jsme měli tu čest v Audi A6 či Q8. Jen připomeňme, že horní má 10,1 a spodní 8,6 palce, obě jsou dotykové a disponují nastavením haptické reakce. Dlaždicové menu si můžete uzpůsobit přesně podle vlastních představ. Už u vozů s konvenčním pohonem se mi tohle řešení líbilo. Bylo intuitivní a vše se nastavovalo snadno. Tedy minimálně mezi všemi těmi auty, které i nastavování teploty schovají do multimediálního systému.

Audi e-tron

Že e-tron potěší použitými materiály v kabině, to vás asi příliš nepřekvapí. Sednete do auta a okamžitě máte pocit, že sedíte v něčem skutečně prémiovém. Měkčené materiály i zpracování prvků na středové konzole je toho důkazem. A když jsme v těchto místech: e-tron dostává speciální volič samočinné převodovky, jenž je zakomponován do opěrky středového tunelu, kde nechybí ani hluboký odkládací prostor.

Ale jak je na tom elektrický crossover s prostorem pro posádku? Také velmi dobře. Palubní deska je elegantně vykrojená, takže vytváří ještě více prostoru pro spolujezdce. A strádat nebudu ani cestující vzadu. S výškou 176 cm jsem měl nad hlavou i před koleny obrovské rezervy, ani v jednom místě nestrádal ani kolega vyšší o 10 centimetrů. Sedačky jsou příjemně měkké a komfortní, vzadu jsou však ukotveny poměrně nízko.

Zavazadelník pojme 600 litrů a otvírá se elektronicky. Při nakládání větších předmětů potěší, že se víko otvírá vysoko, o něco horší je to s výše umístěnou nákladovou hranou. Pod podlahu zavazadelníku se vejdou drobnosti či další kabeláž, takže vám nebude zbytečně lítat v kufru. E-tron je vybaven nabíječkou pro běžné nabíjení, ale i kabelem pro rychlonabíjení DC proudem až 150 kW. V sériovém elektromobilu má takto výkonné řešení premiéru. V Česku byste však takovou dobíječku zatím hledali marně.