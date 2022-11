BMW XM jako sportovní shooting brake? V představě grafika vypadá dobře

Občas je fajn zapřemýšlet, co by mohlo být, kdyby se věci vyvíjely trochu jinak. Grafik se zasnil nad tím, jak by mohla nová vlajková loď BMW M, model XM, vypadat, kdyby SUV nebyla tak populární.

Historicky teprve druhým vlastním modelem BMW M se letos stalo plug-in hybridní SUV s osmiválcem. Ať už ve vás tato věta, potažmo design vozu vzbuzují jakékoliv pocity, od původního BMW M1 má model XM skutečně daleko. Co kdyby se ale se stejným designovým pojetím představilo něco sportovnějšího? Třeba takové kupé… no, možná by se dalo říct shooting brake.

Přesně takové auto si totiž pokusil představit Giom Mouton, který práci publikoval pod hlavičkou svého grafického studia Giom Image Art. Na obrázcích vidíme sportovně orientované kupé s protaženou linkou střechy, které by se dalo označit za shooting brake, na jehož tvary byl adaptován design BMW XM.

Výsledkem je vůz, který by hodnoty BMW M reprezentoval mnohem lépe než nabubřelé SUV, byť vyloženě nejde o ideového nástupce BMW M1. Jestli má k něčemu z nabídky značky blízko, pak je to BMW Z3 Coupe, ovšem představa grafika je dle všeho podstatně větším vozem.

Stále platí, že design je věcí vkusu a osobního názoru, ovšem nám se designové prvky z BMW XM použité na sportovněji tvarované karoserii zamlouvají mnohem více. Za krásné bychom je neoznačili, ale mohutná příď by na silnici mohla působit impozantně.

Lépe vypadá i nižší záď s čistšími linkami, přitom se designér přidržel specificky tvarové čtveřice koncovek výfuku, pojetí nárazníku a lehce si pohrál s tvarem světlometů, aby lépe seděly na jinou karoserii. Stejně tak zůstala zachována loga značky v horních rozích zadního okna nebo protažení linky oken na bocích.

BMW si za svým současným designovým směřováním stojí a jen tak ho měnit nebude. Ostatně tato představa grafika ukazuje, že by mohl fungovat podstatně lépe, jen na jiném tipu vozů, než jaký si zákazníci nejraději kupují. Řekli bychom, že by se měli u BMW inspirovat, ale ona se SUV jen tak nepřestanou prodávat. Jako představa „co by, kdyby“ jsou ale rendery v galerii více než zajímavé.