BMW kontroverzní design neopustí, přitahuje totiž zákazníky

Automobilka BMW vsadila u poslední generace luxusních a výše postavených modelů na vcelku kontroverzní design, který u veřejnosti vyvolal rozporuplné reakce. Automobilka však nemá v plánu současný designový jazyk měnit, jak v rozhovoru pro australský Car Sales prozradil Oliver Zipse, šéf mnichovské značky, během americké premiéry nové řady 7.

„Samozřejmě, že to byl plán, jinak bychom to nedělali,“ prozradil k novému designu. „Pokud chcete změnit design, každý krok do budoucnosti, který je vnímán jako nový, bude automaticky kontroverzní. Neexistuje nic takového jako design orientovaný na budoucnost bez kontroverze“.

Video se připravuje ...

Celá kontroverze je přitom plán k tomu, jak získat větší pozornost a vyšší prodeje. „V tom je právě ten trik: mít kontroverzi a výsledkem je ‚chci to mít‘ a ‚líbí se mi to‘ – a samozřejmě je to plán,“ citují zámořští kolegové slova šéfa mnichovské automobilky.

Zipse přitom naznačil, že současný přístup ke kontroverznímu designu luxusních vozů vychází z analýzy, kterou si automobilka zpracovala po představení velmi kontroverzního BMW řady 7 E65. Vůz, který navrhoval Chris Bangle, byl představen v roce 2001 a ve světě luxusních automobilů byl šokem.

Divoce tvarovaná generace E65 totiž nahradila elegantní BMW E38. Navzdory rozporuplnému přijetí po představení však svého předchůdce dokázala překonat v prodejích vcelku výrazným rozdílem. A vedení BMW připisovalo část úspěchu právě kontroverzi, kterou vůz vyvolal.

Není tedy divu, že Zipse otevřeně přiznal, že chce u některých modelů kontroverzi. „Pokud v počátečním návrhu nemáte kontroverzi, děláte chybu. Z kontroverze získáte zaujetí. Přimějete lidi, aby o tom přemýšleli a přemýšleli o alternativách.“ Během rozhovoru s australskými kolegy navíc Zipse zmínil i konkurenci.

„Dnes ráno jsme jeli přes Palm Springs, a když se podíváte na ostatní auta, všechna vypadají stejně. Jsou aerodynamicky uhlazená, už neexistují ošklivá auta. Nejsou skvělá, ale nejsou to ošklivá auta. Vypadají dost podobně. Pokud chcete mít moderní, na budoucnost orientovaný design, automaticky se dočkáte kontroverze, a tu my samozřejmě chceme,“ uvedl Zipse.