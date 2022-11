BMW Z4 v testu Auto Bildu na 100.000 km: Zábava i výdrž za jedna

Nejpřekvapivější na testu výdrže bavorského kupé prý bylo, že i zarytí fanoušci se smířili s downsizingem motoru BMW. "Nikdy jsem si nemyslel, že to řeknu," psal šéf servisu Mario Pukšec do knihy jízd: "Ale BMW Z4 šestiválec opravdu nepotřebuje." Závodník na Nordschleife nepovažuje za nic špatného, že jádro značky, které je pro tradicionalisty posvátné, bylo přetaveno na čtyřválce všude kromě vrcholného modelu M40i s výkonem 340 koní. Naopak: "Čtyřválec sDrive30i je díky úspoře 120 kilogramů pravděpodobně sportovnějším vozem. A s výkonem 258 koní také dostatečně rychlým."

Pukšec prý přitom jen říkal to, co si mnozí mysleli. Krátce po premiéře ve vytrvalostním testu německých kolegů (v září 2019) si totiž safírově černý roadster vydobyl oblíbenou roli v redakčním vozovém parku: "Téměř všechno je tu velká radost," jásal Dirk Branke, zástupce vedoucího testování. A jeho kolega Henning Hinze, který obvykle píše o klasických automobilech pro sesterský časopis Auto Bild Klassik, se neubránil nadšení: "Sedí jako ulitý! Netuším, proč vůbec existují další auta, kromě těch na tahání přívěsů." Přesto nakonec zkritizoval příliš umělý zvuk a dodal, že by uvítal i diskrétnější design.