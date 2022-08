Bod zlomu? Elektromotor prý umí podávat vysoký výkon po nekonečně dlouhou dobu

Dodavatel automobilových dílů, společnost Mahle GmbH, vyvinul údajně nejodolnější elektromotor. Nový koncept chlazení umožňuje elektrickému trakčnímu motoru běžet na vysoký výkon prakticky donekonečna. Male elektromotor popisuje jako čistý, lehký, efektivní a s konstrukcí nevyžadující vzácné kovy. Vhodný má být nejen do osobních vozů, ale také do užitkových aut, nebo do stavebních či farmářských vozidel.

Mahle novinku nazývá Superior Continuous Torque E-motor, případně zkráceně jen SCT E-motor. Martin Berger ze společnosti Mahle k elektromotoru řekl: „Postavit velké elektrické motory poskytující vysoký výkon po omezenou dobu je lehké. Co ale na trhu dosud chybělo, byly odolné a přitom kompaktní pohony elektrických vozidel, které by je v každodenním provozu neomezovaly. Náš nový SCT E-motor je řešením.“

Podle výrobce má být nový elektromotor ideální náhradou za spalovací motor ve vozidlech všech velikostí. Navzdory kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti dokáže trvale poskytovat přes 90 % svého maximálního výkonu. Byl totiž navržen tak, aby byl zvláště účinný v určitém spektru otáček. Odolnosti elektromotoru bylo dosaženo použitím inovativního integrovaného chlazení olejem, které zároveň umožňuje, aby vůz mohl odpadní teplo dále využít.

To že je nový elektromotor schopen dlouhodobě (až trvale) poskytovat tak vysokou část ze svého maximálního výkonu, je podle Mahle na trhu ojedinělé a SCT E-motor díky tomu může být nasazován i ve velmi náročných podmínkách. Jako příklad Mahle uvádí elektrický nákladní vůz, který projíždí horským průsmykem nebo opakované sprinty v osobním elektromobilu. Dosud dostupné elektromotory prý nejsou pro tyto podmínky úplně vhodné.

Elektromotor využívá neodymové magnety, které jsou v současnosti těmi nejsilnějšími trvalými magnety, jaké mohou být vyrobeny. SCT E-motor ale může být postaven také bez využití neodymu, kde magnety nahrazuje unikátní bezkontaktní transformátor – opět vlastní konstrukce společnosti Mahle. Jedinou nevýhodou je potřeba o trochu většího prostoru pro zástavbu.

V tiskové zprávě Mahle dále vyzdvihuje nízkou hmotnost jednotky, což ve výsledku znamená nižší spotřebu materiálu při výrobě. V případě užitkových vozidel pak Mahle zmiňuje, že ušetřená hmotnost může být využita pro náklad. Výstavní premiéra SCT E-motoru je neplánována na září 2022, kdy se bude konat IAA Transportation v Hannoveru.