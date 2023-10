Klimatická skupina Possible zveřejnila studii zaměřenou na výzkum emisí v luxusních londýnských čtvrtích Chelsea a Kensington, podle níž dnešní SUV vypouštějí více emisí než před deseti lety.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Označení „klimatický aktivista“ zejména v posledních letech získává velmi kontroverzní nádech. Mohou za to i extrémisté, kteří se v západoevropských zemích blokují dopravu, přilepují se k silnicím a nepouštějí ani vozidla zdravotnické záchranné služby. Další pomatenci zase chodí po městech a vypouštějí kola u vozů SUV. Ty se ostatně dostaly do hledáčku britské klimatické skupiny Possible, která si nechala vypracovat studii, podle níž aktuální vozový park v bohatých londýnských částech Chelsea a Kensington je emisně náročnější než v roce 2013.

Ačkoliv s podobnými rádoby ekologickými odborníky obvykle příliš nesouhlasím, v tomhle se jim pravda upřít nedá. Sám to ostatně pozoruji již roky. Novinářskou kariéru jsem zahajoval právě v době nastupující módy aut s vyšší světlostí, z nichž je sice obvykle lépe vidět a jsou ohleduplnější při nastupování a vystupování, kvůli větším rozměrům, vyšší hmotnosti a horší aerodynamice většinou spotřebují více paliva než jejich konvenční alternativy.

Studie nazvaná Tractor Attack (traktory jsou posměšně nazývána velká luxusní SUV v podobě range roveru a dalších) zmiňuje, že nové typy těchto aut mají ve srovnání s předchůdci horší emise. Jednak za to může tradiční mezigenerační „bobtnání“, kdy novinka obvykle bývá větší a kvůli lepší bezpečnostní a komfortní výbavě také těžší než předchůdce. Jednak vinu nesou také zákaznické preference. Ačkoliv jsou motory efektivnější než kdysi, lidé si častěji pořizují výkonnější varianty než před zmíněnými deseti lety.

Video se připravuje ...

Paradoxní také je, že na nejdražších adresách v Chelsea a Kensingtonu je podobně málo elektromobilů jako v těch výrazně chudších částech obou čtvrtí. Bohatí trend bezemisních aut z většiny evidentně ignorují. Zřejmě jim výrazně nižší (či dokonce nulové) poplatky za vjezd do centra Londýna a další finanční výhody za přestup do elektrického auta nestojí.

Nutno ovšem také dodat, že samotné automobilky až na výjimky zatím nenabízejí čistě bezemisní alternativy mohutných luxusních SUV, na která jsou nejen Londýňané zvyklí. A tesly, Volkswageny ID. či korejské vozy zkrátka takový image jako Mercedesy G a GLS, range rover, BMW X7 a Audi Q8 nemají.

Co ze studie ještě vyplývá: