Ford slibuje revoluční elektromobily. Konečně mají být levné
O průlomu ve vývoji elektromobilů slyšíme každou chvíli. Docela slibně vypadá nová platforma Fordu, která má vést k výrazně levnějším modelům. Jako první se ukáže v pick-upu, poté mají následovat i modely vhodné pro Evropu.
Ford má dnes zajímavou nabídku elektromobilů. Začíná u malého crossoveru Puma, který je i přes spalovací základ velmi povedený, stejnou techniku využívá i malé MPV Tourneo Courier. Pokračuje se přes modely Explorer a Capri založené na technice Volkswagenu, větší Mustang Mach-E na vlastní elektrické platformě a elektrifikované jsou dnes i větší dodávky. V USA a některých evropských trzích je také veliký elektrický pick-up F150 Lightning. Z čehož je zjevné to, že Ford má pro elektrické modely připravených několik platforem a všemožnou techniku.
To se do budoucna změní. Ford si totiž připravil univerzální elektrickou platformu, kterou představil s velkým očekáváním. Tak velkým, že ji označil za moderní analogii k Fordu T, tedy vozu, který na počátku minulého století pomohl snížit cenu automobilů a tím také spalovacímu motoru vyhrát nad tehdy velmi populárními elektromobily.
Univerzální elektrická platforma, což je její oficiální jméno, bude využita v celé sérii nových modelů. První z nich bude „středně velký pick-up“, bráno ale v americkém pojetí velikostí. Cena má začínat na 30.000 dolarů, tedy asi 632.000 Kč. Na rozdíl od nedávno představeného jednoduchého Slate nemá být nějak oholený a nabídnout více místa pro posádku než Toyota RAV4. Vyrábět se má v Americe a do prodeje zamíří už v roce 2027. Spekuluje se o názvu Ranchero, které dříve nosil pick-up založený na běžném kombíku.
Nic moc konkrétního o budoucích modelech Ford neřekl, ale zjevný je tlak na cenu. Konkurovat jimi chce i čínským elektromobilům, o kterých se šéf značky Jim Farley v nedávné době pochvalně zmiňoval. Farley přímo řekl, že „náklady na pětileté vlastnictví budou nižší, než u tři roky staré ojeté Tesly Model Y“, ale konkrétní čísla neposkytnul. Dle hesla „nejlevnější díl je ten, který neexistuje“ platforma umožní vozidlům mít o 20 % méně dílů ve srovnání s „typickým vozidlem“, na výrobní lince projde méně pracovními stanicemi až do konečné montáže, a vyrobí se přibližně o 15 % rychleji.
Jednou z konkrétních úspor je využití zonální architektury, stejně jako to připravuje Rivian pro své modely i pro koncern Volkswagen. Snižuje se tím počet elektronických řídicích jednotek a zjednodušuje kabeláž vozidla, což má vést k nižším nákladům a zlepšení spolehlivosti systému. Baterie ve vozech budou typu LFP a vyvinuté ve spolupráci s největším světovým výrobcem CATL.
Pro Evropany je důležité, že nová platforma je globální a má být základem pro většinu budoucích elektromobilů Fordu. Na grafice při představení se ukázaly zjednodušené siluety MPV, pick-upu a několika SUV, včetně sedmimístného. Myslet se ale má i na dobré jízdní vlastnosti a dokonce i zábavu za volantem. V Evropě si každopádně ale ještě pár let na první ukázku počkáme.
