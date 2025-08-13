Nový Hyundai Tucson dostane ostrou verzi N s výkonem přes 300 koní
Divize sportovních modelů Hyundai N se nebude orientovat výhradně na elektromobily. Zaměří se také na spalovací motory, byť s elektrickou pomocí.
Hyundai i30 N bylo prvním modelem korejské automobilky, který to se sportováním myslel skutečně vážně. Hatchback a fastback vynikaly skvělým poměrem ceny a celkového výkonu, navíc se také parádně řídily. Jenže s tímhle rychlým kompaktem jsme se spolu s menším i20 N museli rozloučit, přičemž aktuálně v nabídce najdeme pouze dva modely se sportovním rodokmenem: Ioniqy 5 a 6. Oba ovšem sázejí výhradně na elektřinu. To se však do budoucna změní.
Podle Joona Parka, viceprezidenta N Management Group, se totiž můžeme těšit i na alternativy spalující benzin.
První vlaštovkou by měla být nová generace kompaktního SUV Tucson, které po velkou část světa vzniká v slezských Nošovicích. Podle Parka se Hyundai chystá novou generace výkonných hybridů, které budou v porovnání s elektromobily lehčí a ovladatelnější, byť jejich dynamiky nedosáhnou.
Základem hybridu nové generace se má opět stát přeplňovaný zážehový čtyřválec 1.6 T-GDI, který spolu s elektromotorem bude disponovat systémovým výkonem přes 300 koní. Celá soustava má navíc být dostatečně malá a lehká na to, aby našla uplatnění i u menších modelů typu Kona, i20 a i30.
Klasický hybrid má proti plug-inu velkou výhodu v tom, že jednak od řidiče nevyžaduje externí dobíjení, jednak je lehčí a levnější. Přitom umí být v hybridním režimu i efektivnější, protože s sebou nemusí vláčet těžký akumulátor jako zmíněný plug-in. Ten se z dlouhodobého hlediska vyplatí jen tomu, kdo ho má možnost pravidelně nabíjet (ideálně doma a v práci).
Zdroj: Autoexpress, video: Hyundai, foto: auto.cz a Hyundai