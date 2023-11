Boom elektromobilů v ČR mají nastartovat dotace. Nebudou ovšem pro každého

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Podíl elektromobilů na celkových prodejích nových aut v Evropské unii od letošního ledna do října celkově dosahuje 14 procent. V Česku, které patří v registracích bezemisních vozidel na samotný chvost, jsou to necelá tři procenta. Tohle pro někoho nelichotivé číslo se bude snažit změnit nový dotační program ministerstva průmyslu a obchodu, který je však určen pouze pro soukromé firmy a živnostníky. Tahle skupina totiž tvoří celých 75 procent všech registrací nových automobilů u nás. U některých automobilek (z těch významnějších například Audi, BMW, Cupra, Mercedes-Benz či Volkswagen) je to dokonce více než 90 procent. Zaměřit se na právnické osoby a OSVČ proto dává smysl.

Program bude spuštěn ještě v prosinci tohoto roku, přičemž podpora je naplánována až do konce září 2025. Na rozdíl od předchozích podpor dosáhnou na tu aktuální zájemci jen v případě, že si pořídí bateriový či vodíkový vůz s pomocí úvěru, za nějž se zaručí Národní rozvojová banka, která je v tomto programu partnerem ministerstva. Díky tomu by na elektromobil mohli dosáhnout i zájemci s menšími finančními možnostmi.

Vedle záruky stát poskytne také zmíněnou přímou podporu pro nákup automobilu s nulovými lokálními emisemi a vybudování nabíječky. U osobních vozů může příspěvek dosáhnout až 200.000 Kč, u nákladních či vodíkových aut dokonce ještě o 100 tisíc více. Pokud zájemce bude chtít vybudovat dobíjecí stanici typu AC, může získat příspěvek až 50 tisíc korun. U stanic se stejnosměrným proudem a do výkonu 40 kW je dotace ve výši až sto tisíc, u výkonnějších pak lze získat podporu až 150.000 korun.

Ministerstvo si dohromady připravilo necelé dvě miliardy, přičemž 1,65 miliardy korun je určena na nákup samotného elektromobilu, tři sta milionů pak pro pořízení či vybudování dobíjecí stanice. Podpora je nastavena v režimu de minimis, což znamená, že firma může během tří let žádat o jakékoliv podpory v souhrnné výši až dvě stě tisíc eur, tedy necelých pět milionů korun.