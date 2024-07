Bourají výkonná auta častěji? Výzkum mezi ojetinami vás zvedne ze židle

Společnost prověřující ojetiny tvrdí, že výkonnější auta častěji bourají. Statistika však říká jen to, že mezi auty, která firma prověřovala, roste počet bouraných s výkonem motoru.

Znáte rčení o tom, že by člověk neměl věřit statistice, kterou sám nezfalšoval? Nemusí jít rovnou o snahu lhát či manipulovat, může prostě jít o specifickým způsobem stanovená kritéria. Tak mimochodem vzniká spousta různých rekordů – pokud si dostatečně pečlivě vymyslíte disciplínu, např. čas sedmimístných SUV na kolo Severní smyčky Nürburgringu, můžete být nejlepší na světě, i když ten čas sám o sobě oslnivý vůbec není.

Podobným způsobem mohla vzniknout statistika společnosti carVertical, doprovázená tiskovou zprávou s titulkem „Čím výkonnější motor, tím více nehod“. Jenže zdroj dat, který při výzkumu firma použila, nebyly oficiální statistiky nehodovosti od policie či třeba nějaké asociace pojišťoven. Byl to podíl bouraných ojetin, které si před koupí nechali zájemci prověřit u carVerticalu.

Souvislost mezi výkonem motoru a frekvencí nehod

Statistika skutečně u všech zkoumaných značek ukazuje, že čím vyšší výkon vozů, tím vyšší je podíl bouraných aut v inzerci. Poněkud sugestivně však vybarvuje nejvyšší číslo v každém řádku červeně bez ohledu na výkon či na to, jestli je podíl necelých 30 %, nebo skoro sedmdesát, a bez ohledu na to, jaké jsou rozdíly. Např. u Dacie tedy je 49 % bouraných aut s výkonem do 100 kW vybarveno bíle, ale 50,2 % bouraných aut u výkonu 100–200 kW už je rudých jen proto, že v daném řádku není žádné vyšší procento.

Navíc, všimněte si prvního řádku, který říká, že 28,8 % alf romeo s výkonem nad 400 kW v inzerci je bouraných. Pokud přemítáte, jaké alfy romeo mají přes 400 kW, ušetříme vám práci – giulia GTAm to není, ta nabízí 397 kW. Podařilo se nám najít dvě alfy, které z výroby měly výkon nad touto hranicí – závodní 8C Bimotore z roku 1935, která dávala 403 kW, a rovněž závodní 33SC12 z roku 1977, jejíž dvakrát přeplňovaný plochý dvanáctiválec měl výkon 476 kW.

Jaká je šance, že zrovna tyhle budou k mání v běžné inzerci, navíc v dostatečném počtu kusů, aby se z nich dala stvořit vypovídající statistika, asi odhadnete sami. Bimotore vznikla v jediném kuse, máme-li správné informace, a přeplňovaných 33SC12 taky nebudou stovky, tipujeme. Uznejme nicméně, že v inzerci může jít o upravená auta se zvýšeným výkonem, nebo prostě o chybu majitele při zadávání inzerátu, které statistiku zkreslily.

Problémů je víc

Ovšem, výsledky nemusíme rozporovat či ani nijak detailně rozebírat, abychom mohli nesouhlasit s výrokem, že výkonnější auta více bourají. Statistika totiž ukazuje jen na to, že u výkonnějších aut je jich na trhu ojetin větší podíl po nehodě. Tabulka ani tisková zpráva nehovoří o konkrétních počtech bouraných aut v dané výkonové kategorii, neuvádí ani závažnost nehod, ani jejich příčiny.

To však nebrání Matasovi Buzelisovi, odborníkovi na automobilový průmysl a vedoucímu oddělení komunikace společnosti carVertical, říci, že se zdá, že „majitelé vozidel se silnějšími motory více riskují a mnohdy ignorují rychlostní limity“.

V neposlední řadě mohl statistiku zkreslit i fakt, že zájemci o silnější ojetá auta vozy častěji prověřují, jak uvádí sama tisková zpráva: „Výzkum také ukázal, že kupující ojetin častěji prověřují vozidla právě s výkonnějšími motory. I když ani auta s menšími obsahy motorů, co se kontrol historie u carVertical týče, nezůstávají pozadu.“

Největší riziko? Nepozornost

Samozřejmě, nemůžeme s jistotou prohlásit, že výkonnější auta ve skutečnosti nebourají více než ta méně výkonná. Statistiky nehodovosti, které zveřejňuje policie, neobsahují kategorizaci nehod podle výkonu aut, která se jich účastnila. Dlouhodobě však je nejčetnější příčinou dopravních nehod to, že se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, a u toho je výkon zcela nepodstatný. V roce 2023 takto vzniklo 18.457 nehod z celkového počtu 94.945 nehod.

Desítka nejčastějších příčin nehod za rok 2023 obsahuje i nezvládnutí řízení vozidla. Je na pátém místě s 5.236 nehodami. Neznamená to však, že těchto pět tisíc nehod bylo způsobeno vysokovýkonnými vozy – nezvládnout řízení, např. na sněhu či námraze, je možné i za volantem padesátikoňové fabie.

Na základě našich dlouholetých zkušeností z testování aut si v každém případě myslíme, že vyšší stovky koní pod kapotou mohou usnadnit nejednu situaci na silnicích a udělat ji bezpečnější. S výkonnými modely totiž můžete ušetřit čas při předjíždění a být méně nebezpeční než odvážlivci ždímající slaboučká auta do posledního koně. Čím kratší je předjížděcí manévr, tím lépe.

Ovšem, není záhodno to s rychlostí příliš přehánět, protože když s extrémně silnými moderními přeplňovanými osmiválci budete zrychlovat naplno, umí jet dvoustovkou během pár sekund. Následkem toho můžete vylekat ostatní řidiče jen tím, že se někde objevíte až příliš rychle – nebudou vás tam čekat, leknou se vás a zbytečně mohou vyjet ze silnice a havarovat. Všeho tedy musí být s odpovídající mírou.

Ve výsledku tak nejde o to, jakým výkonem auto disponuje, nýbrž o „součástku“ mezi volantem a sedačkou. Auto nikdy – dobře, téměř nikdy, výjimkou může být technická závada – nenabourá samo. Je to řidič, kdo se rozhoduje, jak bude k řízení přistupovat, jak při něm bude opatrný a jakou pojede rychlostí tady či onde, a tedy má mnohem větší možnost ovlivnit, zda dojde k nehodě, než technika, kterou ovládá.