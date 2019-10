Britská rallye po 1. dnu: Bitvě o sekundy velí Tänak

Bitva v mlze, dešti a tmě ve vešlských lesích je strhující a v pořadí první čtyři piloty dělí pouhých 8,4 sekundy. Daří se také českému jezdci Janovi Kopeckému (Škoda Fabia R5), který s novým spolujezdcem Janem Hlouškem v čele hodnocení kategorie WRC 2 Pro.



Soutěž začala ve čtvrtek večer první speciální erzetou (4,68 km) na známém závodním okruhu Oulton Park, který naposledy přivítal rallye v roce 1993. V pátek pak bylo na programu devět erzet v celkové délce 116,52 kilometrů.



Meeke se držel předpovědi



Britský pilot Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) si před startem pochvaloval nevyzpytatelné klimatické podmínky, na které je jako ostrovan rychlý. Vyhrál první měřený test, ale ačkoliv už na devíti pátečních zkouškách nebyl ani jednou nejrychlejší, držel se na první pozici až do závěru dne. Tam ho předstihl útočící Tänak, který během pátku vyhrál čtyři rychlostní zkoušky. Meeke sice v pátek večer spadl z prvního na třetí místo, ale na lídra ztrácí pouhých 3,6 sekundy. „Na čtvrté zkoušce jsem se roztočil a nechal tam tři sekundy. V další erzetě byl začátek o přežití v bahně, ale pak se to docela zrychlilo. V polovině pátku nás bylo šest v deseti sekundách a já si říkal, jaký to bude boj. Pak dva havarovali a závěr ve tmě byl dost náročný. Na začátku posledního testu přišla krizovka, tak jsem si řekl, že v sobotu je také den,“ komentoval Meeke své dosavadní účinkování.



Tänak spravoval světla



Aktuálně vedoucí jezdec Britské rallye Tänak má na loňské ostrovní vystoupení nepříjemné vzpomínky. Tehdy tady v polovině soutěže doplatil na technické problémy a dojel až na devatenáctém místě. Letos zatím drží nejvýše akcie na titul mistra světa. Podle sportovních pravidel vyrážel v pátek na tratě rychlostních zkoušek jako první. „Bylo to hodně složité, protože jsem startoval jako první do podmínek, které byly špatně čitelné, Všude spousta bláta, hodně vody a často hrozil aquaplaning. Auto si však s těmito složitými podmínkami poradilo a v servisu před odpolední částí soutěže se nám podařilo udělat ještě několik užitečných změn. Na deváté erzetě dostalo auto ránu a trochu jsme poškodili rampu se světly. Na přejezdu bylo co opravovat, ale nakonec jsme na poslední erzetu docela viděli,“ hodnotil situaci Tänak.



Ogier je rád, že přežil



Mezi trojicí nejlepších po desáté zkoušce je také obhájce titulu a šestinásobný šampion Sebastien |Ogier (Citroën C3 WRC). Na druhém místě ztrácí na Tänak 3,4 sekundy, ale jen o 0,2 sekundy za sebou má domácího matadora Krise Meeka. A co říkal šestatřicetiletý Ogier ve večerním servisu? „Dopoledne stálo všude spousty vody a auto nejelo chvíli rovně. Strašné to bylo zejména na poslední dopolední erzetě, můžu být šťastný, že jsem těch deset kilometrů přežil. Když se člověk snažil vyhnout nejvíce blátivým místům, tak zase poslal auto do strašně rozbitého terénu. Jsme stále v boji o vítězství, takže zatím můžeme být spokojeni.“

Finové měli smůlu



Ze hry o přední umístění jsou dva Finové z továrních týmů. Prvním z nich se stal Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC). Po pěti měřených testech byl sedmý se ztrátou pouhých čtrnácti sekund na prvního v pořadí. „Snažil jsem se změkčit tlumiče, abych měl lepší přilnavost, ale pak začalo auto bláznit,“ tvrdil Lappi. Na šestém testu poslal auto mimo trať, ale poškození není vážné a Fin se v sobotu do soutěže vrátí.



Jeho krajan Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) vyhrál sice v pátek jednu rychlostní zkoušku, ale pak přišly problémy. „Pravým zadkem jsem trefil zvýšený břeh a vzápětí to vypadalo, že se dostanu mezi stromy, ale podařilo se mi situaci vybojovat. Po servisu přišel pomalý defekt zadní gumy a na další už byl konec,“ líčil Latvala svou smutnou situaci. Po jednom skoku zůstL zřejmě poněkud rychlejší a poslal vůz mezi stromy. Poškozená karoserie jeho yarisu ho nepustí do dalšího průběhu Britské rallye.



Starosti měl také nejmladší ze Seveřanů – Kalle Rovaneprä (Škoda Fabia R5), jenž měl na deváté rychlostní zkoušce defekt pravé zadní pneumatiky. V hodnocení kategorie WRC Pro 2 se tak propadl za týmové kolegy Jany – Kopeckého s Hlouškem, kteří mají ve svém složení premiéru na podniku mistrovství světa. Situaci jim nechtěně ulehčili jejich soupeři ve WRC 2 Pro. Norovi Madsovi Ostbergovi (Citroëb C3 R5) vytekl na přejezdu k rychlostní zkoušce olej z motoru a Brin Gus Greensmith (Ford Fiesta R5) zase musel opravovat a s velkou ztrátou se možná do soutěže vrátí. Kopecký vede nejenom pořadí WRC 2 pro, ale je současně desátý v absolutním pořadí. „Jedeme v tomhle složení poprvé a musíme najít správné tempo. Chceme především dojet do cíle, ale to nebude vůbec jednoduché. Na poslední páteční zkoušce jsme místy nic neviděli,“ uvedl Jan Kopecký.

Průběžné pořadí Britské rallye (po 10 z 22 RZ): 1. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) 1:14:30,8; 2. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) +3,4; 3. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris WRC) +3,6; 4. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +8,4; 5. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +25,7; 6. Breen, Nagle (Ir., Brit./Hyundai i20 Coupé RC) +33,5; 7. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +37,4; 8. Evans, Martin (Brit./Ford Fiesta WRC) +51,8; 9. Tidemand, Floene (Švéd., Nor./Ford Fiesta WRC) +2:56,6; 10. Kopecký, Hloušek (ČR/Škoda Fabia R5 evo) +4:01,1; 11. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 evo) +4:08,6; 12. Loubet, Landas (Fr./Škoda Fabia R5 evo) +4:11,9; 13. Gryjazin, Fedorov (Rus./Škoda Fabia R5) +4:16,2; 14. P. Solberg, Mills (Nor., Brit./Volkswagen Polo GTI R5) +4:47,6; 15. Cave, Furniss (Brit./Hyundai i20 R5) +4:50,6.



Výsledky jsou neoficiální



Zbývající program Britské rallye

Sobota – 9.06 RZ11 (25,86 km); 11.08 RZ12 (22,91 km); 12.02 RZ13 (25,65 km); 15.08 RZ14 (22,91 km); 16.02 RZ15 (25,65 km); 17.22 RZ16 (25,86 km); 20.13 RZ17 (2,40 km).



Neděle – 8.28 RZ18 (10,41 km); 9.08 RZ19 (6,43 km); 10.26 RZ20 (4,74 km); 12.10 RZ21 (10,41 km); 13.18 RZ22 (6,43 km) – Power Stage.



Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu.