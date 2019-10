Před Britskou rallye: Boj o titul se vyostřuje

Vítězstvím v kategorii WRC 2 Pro si může finská tovární posádka Škoda s modelem Fabia R5 evo ve složení Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen zajistit s předstihem zajistit titul. Na startu bude také jejich týmový kolega Jan Kopecký s novým navigátorem Janem Hlouškem, jenž vystřídá dosavadního dlouholetého spolujezdce Pavla Dreslera.

Cesty lesem i po asfaltu

Ostrovní podnik má letos nový domov v severním velšském pobřežním městě Llandudno. Soutěž měří celkem 1655,24 kilometrů a z nich je 309,76 vypsáno do 22 rychlostních zkoušek. Ve čtvrtek se odehraje startovní procedura ve městě Liverpool a následuje první speciální erzeta na známém závodním okruhu Oulton Park, který naposledy přivítal rallye v roce 1993.

V pátek je na programu devět erzet v celkové délce 116,52 kilometrů a poslední se pojede za tmy. Sobotní část soutěže se odehrává ve středním Walesu, kde se pojedou v hustých lesích tři měřené testy, každý dvakrát. Mezi nimi je přestávka na výměnu pneumatik před novou večerní asfaltovou „speciálkou“ podél nábřeží Colwyn Bay. Celý den měří 151,24 kilometrů.

Na poslední den je naplánováno pět zkoušek. Asfaltový test dlouhý 4,74 kilometrů oddělení dva průjezdy dvěma rychlostními zkouškami. Soutěž uzavře 6,43 kilometrů dlouhá erzeta jako Power Stage. Zde dostává prvních pět posádek bonusové body od pěti do jednoho. Cílová rampa přivítá první posádku v pobřežním městečku Llandudno v půl třetí odpoledne středoevropského času.

Každý ze soutěžících si mohl vybrat z 32 tvrdých a 16 měkkých pneumatik Michelin, ale celkem pouze 32 sad gum, které může v průběhu soutěže použít. Loni zde vyhrál Francouz Sebastien Ogier (tehdy Ford Fiesta WRC) před dvojicí ve vozech Toyota Yaris WRC v pořadí – druhý Fin Jari-Matti Latvala a třetí byl jeho krajan Esapekka Lappi.

Tänak si pořád věří

Lídr šampionátu Ott Tänak si dobře uvědomuje situaci, ve které je a ta se hodně podobá loňské sezoně. Tehdy také vedl, ale v závěru soutěže první místo neudržel a klesl na konečnou třetí příčku v šampionátu. Jeho šance na titul přitom začaly mizet právě ve Walesu, kde jezdil dlouho první, ale nakonec spadl po technických problémech na devatenácté místo.

„Náš náskok v čele šampionátu se zmenšil, ale máme před sebou tři rallye a ve všech jsme loni byli rychlí. Musíme dokončit svou práci a začínáme ve Walesu,“ řekl Estonec, jenž letos vyhrál pět rallye. V polovině září ale v Turecku získal jen pět bodů za výhru ve speciálně bodované Power Stage, jenž uzavírá každý podnik světového šampionátu.

Do osudu závodu často promlouvá déšť. „Nějakou dobu mi trvalo, než jsem se naučil se zdejšími podmínkami vyrovnat, ale jak už jsem řekl, teď si to užívám. Je to zde složité a často se podmínky mění,“ řekl Ogier. „Neustále se zde mění přilnavost, ale líbí se mi tady. Tratě jsou rychlé a vše pěkně plyne,“ uvedl Tänak. A co říká šéf továrního týmu a jeho kolegové?

Tommi Mäkinen (šéf týmu): „Poslední rallye v Turecku byla pro nás těžká, ale do posledních tří podniků sezóny vyrážíme s přesvědčením, že ve všech si dokážeme sáhnout na velmi dobrý výsledek. Podle aktuální předpovědi jsou zdejší cesty rychlé a hladké, což nám vyhovuje. Kluzký povrch může situaci zkomplikovat, ale myslím, že naši jezdci si tuto výzvu užijí.“

Jari-Matti Latvala: „Zdejší rallye má pro mne zvláštní význam a vždy jsem si ji užil. Hlavní výzvou je vždy samozřejmě počasí. Pokud prší v průběhu erzety, může déšť klidně spláchnout všechno bahno a zlepšit vám grip (přilnavost), ale když to usychá, povrch se najednou může stát mazlavý a kluzký. Už se těším a chci navázat na Finsko a Německu, když se mi dařilo držet dobrý jízdní rytmus.“

Kris Meeke: „Tahle soutěž je nejblíže mému domovu. Moje vůbec první rallye probíhala v prakticky stejných velšských lesích, kde mám nyní to štěstí, že pojedu s vozem WRC. Tamní bahno a déšť je pro mne velkou měrou tím, proč mám soutěže tak rád. Počátkem října může být určitě stále mokro, ale zpravidla to není tak extrémní jako v listopadu, kdy se tato rallye dříve pořádala. Víme, že Yaris WRC dokáže za tohoto typu podmínek velmi dobře fungovat.“

Ogier neztrácí sebevědomí

Tým Citroën Total World Rally Team je povzbuzený nedávným úspěchem v Turecku, kde vyhrál Sebastien Ogier před Esappekou Lappim. Francouz Ogier loni vyhrál na britských ostrovech popáté (2013, 2014, 2015, 2016 a 2018) a stal se nejúspěšnějším v historii tohoto podniku. „Cíl je jasný, udržet formu z Turecka a nadále vyvíjet pokud možno co největší tlak na Otta. Vždy jsem se tady cítil dobře a zdejší rallye si opravdu užívám,“ řekl Ogier. Od roku 2013 ho zde dokázal porazit jen před dvěma lety domácí Elfyn Evans. Dobré vzpomínky má na soutěž také Lappi, který zde při svém prvním startu v kategorii WRC2 v roce 2016 dokázal vyhrát.

Pierre Budar (ředitel týmu Citroën Racing Team): „Sébastien zde již mnohokrát startoval, což bude určitě jeho výhoda, protože tady se počítá více než kde jinde zkušenost. Esapekka ukázal loni schopnost přizpůsobit se. Takže si myslím, že jsme dobře vybaveni, abychom zde dosáhli špičkového výsledku, zejména proto, že jsme při testování našeho vozu C3 WRC opět hodně zapracovali.“

Sébastien Ogier: „Cílem bude udržet rychlost z Turecka a nadále vyvíjet na Otta (Tänak) co největší tlak. Jsem odhodlán jít opravdu hodně daleko, ale musím si dát pozor na změnu gripu (přilnavosti) podle toho, jak se bude měnit počasí. To bývá dost často. Trvalo mi nějakou dobu než jsem si zvykl na zdejší podmínky, ale teď si to tady užívám.“

Esapekka Lappi: „Jedná se o ikonickou soutěž. Máte tady všechno – tmu, mlhu, déšť, vítr. Pokaždé je to tady výzva. Jednou z klíčových věcí je mít vůz, který není příliš citlivý na změny přilnavosti. Při testování jsme pracovali dobře, i když silnice byly suché. Vzhledem k naší startovní pozici by byl déšť zjevně nevýhodou. Přesto jsem měl na předchozí soutěži z naší C3 WRC Turecku dobrý pocit s C3 WRC.“

Sáhne si Kalle na titul?

Jak bylo řečeno na začátku textu, vítězstvím ve své kategorii si mohou Finové Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen (Škoda Fabia R5) zajistit s předstihem titul v kategorii WRC 2 Pro. Ve Walesu pojede ve své kariéře poprvé Jan Hloušek, který se stal novým navigátorem Jana Kopeckého.

Do celkového hodnocení mistrovství světa se ale počítá pouze osm nejlepších výsledků sezóny z celkem čtrnácti vypsaných soutěží. To znamená, že když finská posádka zopakuje ve Walesu své loňské vítězství, může si s předstihem zajistit jezdecký titul ve své kategorii. „Nemám příliš v hlavě kýžený zisk bodů. Po nehodách v Německu a Turecku, kde jsem nakonec dojel třetí ve své kategorii, bych si hlavně přál, aby se ve Walesu jelo bez potíží. Stejně tak, jako jsem tu jel loni, kdy jsem tu vyhrál,“ řekl Rovanperä. „Cítím se silný, moje Škoda Fabia R5 Evo funguje skvěle. Mám hladké šotolinové tratě ve velšských lesích moc rád.“

Pro úřadujícího mistra světa v kategorii WRC 2 a mistra České republiky Jana Kopeckého bude nadcházející Britská rallye ve Walesu velmi speciálním podnikem. „Chtěl bych Pavlovi poděkovat za jeho profesionalitu a spolupráci v uplynulých osmi letech. Byl velmi důležitou součástí úspěchů, jako byl zisk titulu mistrů Evropy v roce 2013, mistrů asijsko-pacifického poháru v roce 2014 a samozřejmě i vrchol v podobě zisku titulu mistrů světa v kategorii WRC 2 v loňské sezóně,“ řekl Jan Kopecký. Zároveň k tomu dodal: „Jsem moc rád, že budu moci v Britské rallye ve Walesu využít služby Jana Hlouška. Spolu s Filipem Marešem už získal mnoho mezinárodních zkušeností a odvedl vynikající práci, když svého jezdce navigoval až k zisku titulu juniorského mistra Evropy.“

Misi Jana Kopeckého ve Walesu popsal šéf Škoda Motorsport Michal Hrabánek: „Vítězstvím ve své kategorii v Německu a umístěním na druhém místě v Portugalsku, Itálii a Turecku přinesl Jan mnoho cenných bodů pro značku Škoda do hodnocení výrobců v kategorii WRC 2 Pro v rámci mistrovství světa. Věříme v jeho spolehlivost a jsme přesvědčeni, že je schopen svojí účastí ve Walesu zajistit pro svůj tým další body.“

Věděli jste, že…

V roce 1932 startovalo v první Royal Automobile Club Rally, ve zkratce RAC, 341 posádek?

V roce 1960 se rychlostní zkoušky jely ve velšských lesích, v Lake District a ve známém Kielder Forest?

V roce 1990 se zde poprvé jely předsoutěžní inspekce trati, obvykle známé jako „recce“, a bylo možné si dělat poznámky? Před rokem 1990 se rychlostní zkoušky jely pouze na základě přibližných informací a spolujezdci se nespoléhali na nic víc než na detailní mapy.

Dříve byla RAC Rally náročnou maratonskou soutěží? Například v roce 1983 měla soutěž celkem 3046 kilometrů s 58 měřenými rychlostními zkouškami s celkovou délkou 844 km. Měřené úseky tehdy zajel vítěz Stig Blomquist (Audi Quattro) za 8 hodin, 50 minut a 28 sekund. Posádka Ladislav Křeček/Bořivoj Motl vyhrála třídu A5 s továrně nasazeným vozem ŠKODA 120 LS, když skončila na celkovém 25. místě.

Start se uskuteční na historickém liverpoolském nábřeží a soutěž se přestěhovala z města Deeside do pobřežního resortu Llandudno? V blízkosti servisní zóny a podél pobřeží se pojede známá zkouška Great Orme.

První rychlostní zkouška se pojede na závodní trati Oulton Park na kombinovaném povrchu z asfaltu a šotoliny?

Tři novinky kalendáře 2020

Do kalendáře mistrovství světa se pro příští sezonu vrátí Japonsko, Keňa a Nový Zéland. Je to poprvé, co se v šampionátu od jeho vzniku v roce 1973 objeví šest kontinentů - Evropa, Severní Amerika, Jižní Amerika, Asie, Afrika a Australasie. Keňská Safari rallye se jela naposledy 2002, Japonsko 2010 a Nový Zéland v sezoně 2012.

„Toto je nejrozmanitější kalendář WRC v historii. Pokud jde o geografické polohy, navštěvuje šest ze sedmi světadílů. Není žádným tajemstvím, že chceme globalizovat šampionát. Naposledy se Asie a Afrika objevily ve WRC společně v roce 1999. Oba kontinenty představují obrovské trhy a děkuji všem zúčastněným z obou zemí a FIA (Mezinárodní automobilová federace), kteří byli nápomocní při navracení těchto rallye do kalendáře na rok 2020,“ řekl Oliver Ciesla, generální ředitel společnosti WRC Promoter, který vlastní obchodní práva šampionátu.

Program Britské rallye



Čtvrtek – 20.08 RZ1 (3,58 km).

Pátek – 8.18 RZ2 (11,65 km); 8.46 RZ3 (16,19 km); 10.56 RZ4 (19,36 km); 11.53 RZ5 (10,26 km); 15.40 RZ6 (11,65 km), 16.08 RZ7 (16,19 km); 16:57 RZ8 (1,60 km); 19.11 RZ9 (19,36 km); 20.08 RZ10 (10,26 km).

Sobota – 9.06 RZ11 (25,86 km); 11.08 RZ12 (22,91 km); 12.02 RZ13 (25,65 km); 15.08 RZ14 (22,91 km); 16.02 RZ15 (25,65 km); 17.22 RZ16 (25,86 km); 20.13 RZ17 (2,40 km).

Neděle – 8.28 RZ18 (10,41 km); 9.08 RZ19 (6,43 km); 10.26 RZ20 (4,74 km); 12.10 RZ21 (10,41 km); 13.18 RZ22 (6,43 km) – Power Stage.

Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu.

Průběžné pořadí MS (po 11 z 14 rallye)

Jezdci: 1. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 210; 2. Ogier (Fr./Citroën C3 WRC) 193; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) 180; 4. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) 94; 5. Meeke (Brit./Toyota Yaris WRC) 86; 6. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 84; 7. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 83; 8. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 80; 9. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 78; 10. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 72; 11. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé) 39; 12. Rovanperä (Fin./Škoda Fabia R5) 16; 13. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 9; 14. Guerra (Mex./Škoda Fabia R5) 8; 15. Breen (Ir./Citroën CE WRC) 6; 16. Bulacia Wilkinson (Bolívie/Škoda Fabia R5) 6; 17. Tidemand (Švéd./Ford Fiesta WRC) 6; 18. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5 evo) 5; 19. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 4; 20. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 4; 21. Loubet (Fr./Škoda Fabia R5) 2; 22. Veiby (Dán./Citroën C3 R5) 2; 23. Sarrazin (Fr./Hyundai i20 R5) 2; 24. Berqvist (Švéd./Ford Fiesta R5) 1; 25. Tuohino (Fin./Ford Fiesta WRC) 1; 26. Triviňo (Mex./Škoda Fabia R5) 1; 27. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta R5) 1; 28. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1, 29. Gryjazin (Rus./Škoda Fabia R5) 1; 30. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 1.

Značky: 1. Hyundai Shell Mobis WRT 314; 2. Toyota Gazoo Racing WRT 295; 3. Citroën Total WRT 259; 4. M-Sport Ford WRT 184.

Vedení v soutěži: Tänak 97; Ogier 33; Neuville 20; Latvala 11; Lappi 10; Sordó 9; Evans 8; Meeke 5; Suninen 5; Mikkelsen 4.

Vyhrané RZ: Tänak 61, Neuville 34, Ogier 21; Latvala 21; Mikkelsen 17; Meeke 16, Evans 7; Lappi 7; Sordó 7; Loeb 6; Suninen 6; Huttunen 1.