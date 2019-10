Britská rallye po 2. dnu: Tänak zatím čelí prokletí

Estonský pilot zatím úspěšně čelí prokletí. Minulý rok na této soutěži vinou technických problémů přišel o šanci zaútočit na vedoucí příčku šampionátu a titul nakonec nezískal.



Ovšem ani před posledními pěti erzetami o celkové délce 38,42 kilometrů nemá nic jistého. Jeho nejbližší pronásledovatelé a současně největší soupeři v boji o mistrovskou korunu, jsou hodně blízko. Druhý Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) ztrácí jedenáct sekund a třetí Francouz Sebastien Ogier (Citroën C3 WRC) pak 17,3 sekundy.



Sobotní část soutěže se odehrávala ve středním Walesu, kde se jely v hustých lesích tři měřené testy, každý dvakrát. Po nich byla přestávka na výměnu pneumatik před novou večerní asfaltovou „speciálkou“ podél nábřeží Colwyn Bay. Celý den měřil 151,24 kilometrů a posádky ho absolvovaly bez možnosti servisní přestávky.

1080p 720p 360p REKLAMA



Utržený nárazník ho nezastavil



Ve strhujícím tempu začal druhý den tovární pilot Fordu Elffyn Evans. Třicetiletý Brit ztratil na třetí erzetě vinou problémů se zavěšením 43 sekund a propadl se ze šestého na dvanácté místo. Od té chvíle se však začal statečně probíjet kupředu. V sobotu dopoledne vyhrál všechny tři rychlostní zkoušky a posunul se zpátky na šestou příčku.



Tänak, který se dostal první místo v závěru pátečního dne, předvedl během sedmi sobotních erzet vyrovnaný výkon. Jednou byl pátý, pětkrát druhý a své počínání korunoval vyhranou zkouškou. „Během dne byl dobrý grip (přilnavost), ale občas to klouzalo. Nechtěl jsem proto jet na limitu. Odpoledne se navíc přidal problém s nedotáčivostí, takže jsem měl občas problémy autu věřit. Na patnácté zkoušce jsme, stejně jako loni v Austrálii, přišli o zadní nárazník. V autě byl takový hluk, že já vůbec neslyšel rozpis,“ pospal své pocity Tänak.



Boj o stříbro, nebo výhru?



Podobně konzistentní výkon podával v sobotu také Thierry Neuville, který nebyl v erzetách horší než čtvrtý a dvě dokonce vyhrál. Po RZ15 se posunul na druhou příčku před Ogiera. „Začali jsme opatrně a na RZ12 na pár vteřin zastavili, protože náš kolega Craig Breen byl mimo trať. Naštěstí mohl pokračovat. Na třinácté zkoušce nás moje chyba stála několik dalších sekund. V závěru dne náš čekala jedna ošidná erzeta, na níž bylo hodně stojaté vody, která v těch místech dopoledne nebyla. Když jsme tohle zvládli, přišel náš útok. Bude to ještě boj, ale určitě chci poslední den tlačit,“ prohlásil Belgičan v cíli sobotní etapy.



Třetí Sebastien Ogier je s mankem 17,3 sekundy stále v bojeschopné vzdálenosti. „Dopoledne to možná šlo ještě rychleji, ale já si nebyl vždycky úplně jistý. Na třinácté erzetě přišla velká krizovka. Nepochopil jsem rozpis a trefil travnatý břeh. Odešla mi koncentrace a auto dostalo tak velkou ránu, že to vypadalo, že jsme přišli o tlumič. Na šestnácté zkoušce byla spousta vody a mlhy, o které nebyly informace. Upřímně řečeno, dobře, že to máme za sebou. V neděli uvidíme,“ konstatoval Ogier.

1080p 720p 360p REKLAMA



Trápení mladého Solberga



Do soutěže se po páteční havárii vrátil Fin Esapekka Lappi s továrním Citroënem C3 WRC. Ze hry byl naopak další tovární pilot Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC), jehož vůz měl po nárazu do stromu poškozený rám. Zpět v hodnocení byli také v kategorii R5 Polák Kajetan Kajetanowicz (Volkswagen Polo R5, Nor Mads Ostberg (Citroën C3 R5) a Novozélanďan Hayden Paddon (Ford Fiesta R5 MkII).



Na trati se znovu objevil rovněž osmnáctiletý Oliver Solberg, který debutuje ve světovém šampionátu. Syn legendárního mistra světa z roku 2003 Pettera, startuje stejně jako jeho otec, s vozem Vokswagen Polo GTI R5. V pátek měl smůlu, protože již na třetí zkoušce poslalo poškozené řízení jeho vůz do příkopu. O den později obsadil na prvních dvou erzetách absolutně jedenácté a pak dokonce desáté místo. Bohužel na RZ13 musel znovu zastavit kvůli technickým problémům.



Kopecký „šel“ přes střechu



Se štěstím se nepotkal ani Craig Breen (Hyundai i20 Coupé WRC), který na dvanácté erzetě sklouzl v táhlé levé zatáčce mimo trať a pětkrát se převrátil. Měl však štěstí v neštěstí, protože se tak stalo v měkké trávě a irský pilot zkoušku dokončil se ztrátou 5:24 minuty. Časové manko pro něj představovalo naštěstí jen ztrátu tří pozic ze šesté na devátou. „Přes rozbité sklo vidím dobře okolí, ale špatně na trať. Na patnácté erzetě bylo bláto na předním skle skoro deset kilometrů a neměli jsme šanci, jak ho dostat pryč,“ stěžoval si Breen.



Smůlu měl také tovární jezdec Škoda Motorsport Jan Kopecký (Škoda Fabia R5 evo), který musel na stejném měřeném úseku (RZ12) měnit kolo a v cíli byl pomalejší o tři minuty. Bohužel se propadl z jedenáctého na sedmnácté místo a zůstal druhý v kategorii WRC Pro 2 za týmovým kolegou Kalle Rovanperou z Finska. Další problémy nastaly v RZ15, kde ztratil český jezdec 2:21 minuty. „Omlouvám se celému týmu, ale šli jsme přes střechu. V hluboké stopě nás to vyhodilo na břeh a šli jsme přes střechu. Auto je ale dost odolné a díky divákům se nám podařilo vrátit se zpět na trať,“ popsal Kopecký nešťastnou situaci.

1080p 720p 360p REKLAMA



Průběžné pořadí Britské rallye (po 17 z 22 RZ): 1. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) 2:42:02,7; 2. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +11,0; 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) +17,3; 4. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris WRC) +26,5; 5. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +46,9; 6. Evans, Martin (Brit./Ford Fiesta WRC) +51,4; 7. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +3:07,9; 8. Tidemand, Floene (Švéd., Nor./Ford Fiesta WRC) +4:59,6; 9. Breen, Nagle (Ir., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +9:16,0; 10. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 evo) +9:30,2 (1. místo v kategorii WRC 2 Pro); 11. P. Solberg, Mills (Nor., Brit./Volkswagen Polo GTI R5) +10:25,0; 12. Gryjazin, Fedorov (Rus./Škoda Fabia R5) +10:37,0; 13. Cave, Furniss (Brit./Hyundai i20 R5) +10:37,3; 14. Loubet, Landas (Fr./Škoda Fabia R5 evo) +10:37,5; 15. Katsuta, Barritt (Jap., Brit./Ford Fiesta R5 MkII) +12:37,9; … 19. Kopecký, Hloušek (ČR/Škoda Fabia R5 evo) +14:08,9.



Výsledky jsou neoficiální



Zbývající program Britské rallye

Neděle – 8.28 RZ18 (10,41 km); 9.08 RZ19 (6,43 km); 10.26 RZ20 (4,74 km); 12.10 RZ21 (10,41 km); 13.18 RZ22 (6,43 km) – Power Stage.



Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu.