Po náznacích z úst tajemnice britské vlády pro obchod, energetiku a průmyslovou strategii Kemi Badenochové stran odsunutí britského zákazu prodeje nových aut bez „výrazné schopnosti jezdit bezemisně“, jak tamní vláda před třemi lety stanovila, přichází potvrzení. Britové si budou moci koupit auto jezdící výhradně na benzín a naftu, nikoliv na elektřinu, až do roku 2035. Píše to britský web Autocar s odkazem na premiéra Rishiho Sunaka.

„Očekávám, že do roku 2030 už bude většina nově prodaných aut elektrických. (…) Také si ale myslím, že – přinejmenším v současné době – by to měli být lidé, kdo si vybere, nikoliv vláda, která by lidem něco nutila. Protože pořizovací ceny jsou vysoké,“ prohlásil Sunak. Také řekl, že po roce 2035 zůstane možný prodej a nákup existujících konvenčních aut na trhu ojetin.

Premiér dále podotkl, že posun na rok 2035 přiblížil Velkou Británii s datem konce prodeje nových aut se spalovacími motory celé Evropské unii a také Kanadě. Závazek stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální zemí přetrvává, nicméně toho má být možné dosáhnout, aniž by byla veřejnost zatěžována nerealistickými regulacemi.

Navzdory posunutí platnosti zákazu ovšem mají zůstat v platnosti směrnice pro automobilky, jakou část jejich britských prodejů mají tvořit auta s nulovými lokálními emisemi, alespoň podle Badenochové. Od příštího roku mají v Británii automobilky prodat 22 % aut na elektřinu či vodík a tento podíl má postupně růst na 80 % v roce 2030, poté na 100 % v roce 2035.

Pokud se jim to nepodaří, budou nějakým způsobem pokutovány. Jakým, a zda budou automobilky moci s počty prodaných elektromobilů „čachrovat“ skrz přeprodej nějakých kreditů, zatím není známo. Přinejmenším cíle na příští rok by však nemusely být velkým problémem, v srpnu letošního roku měly elektromobily v Británii 20,1 % trhu, což bylo oproti srpnu 2022 zlepšení téměř o tři čtvrtiny.

Odsouvání zákazu prodeje nových aut bez možnosti bezemisní jízdy není jediným krokem, které Sunak na tomto poli plánuje. Další věcí má být také zpomalení nástupu zákazu plynových kotlů na vytápění či ohřev vody. Ty v současnosti dle webu Boilerguide.co.uk používá na 23 milionů britských domácností.