Velká Británie byla jednou z prvních evropských zemí, které ve jménu pokusů zastavit klimatickou změnu stanovily konec prodejů nových aut se spalovacími motory bez „výrazné schopnosti jezdit bezemisně“ na rok 2030, a to už před třemi lety. Od roku 2035 by se v Británii měly smět jako nové prodávat vozy jen zcela bez lokálních emisí, tedy elektromobily a auta s vodíkovými palivovými články.

Obecně se má za to, že ona „výrazná schopnost jezdit bezemisně“ bude znamenat plug-in hybridní techniku, nebo třeba emise CO2 pod určitou, poměrně nízkou hranicí. Ve skutečnosti však britská vláda nikdy tu podmínku pořádně nedefinovala a nyní britský web Autocar přináší zprávu o tom, že by nemuselo jít jen o plug-in hybridy. I „samonabíjecí“ hybridy, tzv. full hybridy, však v posledních letech zvládají ve městech jezdit na elektřinu po většinu času.

Podle britské vyjádření státní tajemnice pro obchod, energetiku a průmyslovou strategii Kemi Badenochové nyní vláda zkoumá, jak do plánů zavést „pružnost“. „Víme, že to není snadný přechod, takže to, na čem teď pracujeme, je, jak můžeme být co nejflexibilnější, abychom lidem usnadnili se adaptovat,“ uvedla.

„Nemá smysl stanovovat termín, pokud lidé nebudou schopni přejít z benzínu na elektřinu,“ dodala.

Toyota patří k automobilkám, s nimiž britská vláda jedná o budoucnosti. V Británii je nejvíce nově prodaných hybridů právě od Toyoty a také se tam – v Burnastonu v Derbyshire – vyrábí corolla ve verzích hatchback i kombi. Už dříve argumentovala, že hybridy by se měly moci prodávat i po roce 2035 s argumentem, že její hybridní auta jedou bez lokálních emisí více než polovinu jízdní doby.

Slova Badenochové jsou v kontrastu s vládním stanoviskem z března, které vyjadřuje obavy, zda vůbec povolit prodej nějakých hybridů po roce 2030 kvůli zprávám, že plug-in hybridy v reálném světě jezdí s mnohem vyšší spotřebou benzínu, než uvádí jejich katalogy.

Britská divize Toyoty tehdy naznačila, že uzavře svou burnastnoskou továrnu, pokud by hybridy nemohly být po roce 2030 v prodeji. „Pokud vláda nastaví požadavky na výraznou schopnost jezdit bezemisně tak, že zamezí prodejům full hybridů a plug-in hybridů v roce 2030, bude to mít dopad v řadě oblastí,“ citovaly tehdy automobilku noviny The Telegraph.

Toyota ve Velké Británii kromě corolly vyrábí také motory pro hybridní auta v Deeside na severu Walesu. A není to všechno, Nissan staví modely Qashqai a Juke v Sunderlandu a na hybridy také do značné míry spoléhá automobilka Jaguar Land Rover.

„Přetrvávající nejasnosti v tom, jaké technologie budou povolené po roce 2030, podrývají snahy zajistit investice,“ komentoval situaci v březnu Mike Hawes, šéf Společnosti automobilových výrobců a obchodníků, britského profesního uskupení na podporu zájmů automobilového průmyslu.