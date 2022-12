Bugatti odhalilo Chiron Profilée. Jediný vyrobený kus míří do aukce

Automobilka Bugatti odhalila další verzi modelu Chiron. Kromě mnoha dalších věcí je na ní zajímavé, že vznikla v jediném exempláři. I když původně to mělo být jinak...

Francouzský výrobce totiž plánoval, že v provedení Profilée postaví 30 kusů. Nakonec však k tomu už neměl prostor.

Ale vezměme to od začátku. Práce na variantě Profilée začaly na podzim roku 2020, poté, co se na automobilku obrátilo několik potenciálních zákazníků toužících po uhlazenější podobě ostrého modelu Pur Sport. V Bugatti si řekli, že stvořit takový vůz stojí za pokus. A pustili se do vývoje. Jenže brzy zjistili, i kvůli zájmu o zmíněný Pur Sport, jehož edice 60 exemplářů se rychle vyprodala, že pro verzi Profilée jaksi nezbude místo v plánované produkci 500 kusů všech variant modelu Chiron.

To je důvod, proč auto nakonec vzniklo v jediném exempláři.

Chiron Profilée tedy nenabízí tak radikální design jako Pur Sport, velký je rozdíl zejména v pojetí prvků zlepšujících aerodynamické vlastnosti. Místo velkého zadního křídla je například u Profilée zřetelně decentnější spoiler. Ve srovnání s běžným Chironem má ale novinka větší otvory v předním nárazníku, nový je také přední splitter. A unikátní jsou kola, taková dostala jen provedení Profilée.

Bugatti tvrdí, že tato specialitka má o 10 procent tužší přední pružiny než Pur Sport, na zadní nápravě pak zaujme výraznější negativní odklon kol - to kvůli přilnavosti v zatáčkách. Uvedené změny by přitom neměly ovlivnit komfort jízdy.

O pohon se samozřejmě stará čtyřmi turbodmychadly přeplňovaný šestnáctiválec o objemu 8,0 litru, který v Profilée poskytuje maximální výkon 1.105 kW (1500 koní) a nejvyšší točivý moment 1.600 Nm. Sedmistupňová dvouspojková převodovka má ale ve srovnání s běžným Chironem kratší převody. Auto tak akceleruje z klidu na stovku za pouhé 2,3 sekundy a z nuly na 200 km/h za neuvěřitelných 5,5 sekundy. Maximální rychlost je omezena na 380 km/h.

Jediný existující Chiron Profilée bude Bugatti dražit ve spolupráci s firmou RM Sotheby's 1. února, část "výtěžku" prý poputuje na dobročinné účely.