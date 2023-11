Cadillac ukázal svůj nejmenší elektromobil. I tak bude na Evropu dlouhý

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Pojem „malé auto“ znamená ve Spojených státech a v Evropě něco zcela jiného. Ukazuje to Cadillac Optiq – nejmenší elektromobil, který bude v nabídce této luxusní americké značky. I tak bude mít, alespoň podle odhadů, zhruba 4,8 metru na délku.

Bohužel, odhady jsou v tuto chvíli jediné, co stran jeho parametrů máme. Automobilka ukázala jen dvě fotky exteriéru vozu a potvrdila, že bude stát na platformě Ultium, kterou koncern General Motors vyvinul pro elektrické vozy svých značek.

Co do designu jsou v optiqu jasně vidět prvky větších modelů Lyriq a Celestiq. Jsou to zejména tvary přídě a dělená zadní světla. Těmto modelům také odpovídá schéma pojmenování s „iq“ na konci.

Z jednoznačných informací je však tohle opravdu všechno, Cadillac neukázal ani interiér. Zbývají tedy spekulace o tom, že by optiq měl být rozměry i technikou blízký Chevroletu Equinox EV. To ukazuje na onu délku 4,8 metru, či třeba na možnosti pohonu předních nebo všech kol jedním, resp. dvěma elektromotory. Dojezd by mohl být až 480 km na jedno nabití.

Cadillac představil optiq jako modelový rok 2025, což znamená, že se v USA nezačne prodávat dřív než v druhé polovině roku 2024. Do té doby se jistě dozvíme ceny i přesnější technické specifikace.