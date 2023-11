Callum Skye je elektrický off-road od bývalého šéfdesignéra Jaguaru

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Příští rok sedmdesátiletý Ian Callum se do historie automobilismu zapsal především jako šéf designu automobilky Jauguar, kterou přivedl z éry retro vzhledu do moderní doby. Z jeho pera pochází například poslední generace kupé a kabrioletu XK, modelové řady XF a XE, sportovní Jaguar F-Type i dvojice SUV F-Pace a I-Pace.

Ještě před nástupem k Jaguaru pracoval u společnosti TWR, kde se podílel například na návrzích Aston Martinů DB7 a Vanquish, přičemž mezi jeho díla můžeme počítat také stále přitažlivé Volvo C70 Coupé. Koncem 70. let minulého století přitom začínal u Fordu, kde svou troškou do mlýna přispěl třeba u sportovních modelů RS200 a Escort RS Cosworth.

Od června 2019 už ale Ian Callum pracuje pro sebe. Založil totiž stejnojmennou společnost, v níž se věnuje produktovému designu na zakázku a navrhování limitovaných sérií všemožných výrobků. Včetně aut. Ostatně jedna z jeho kreací se teď představila veřejnosti.

Video se připravuje ...

Callum Skye znázorňuje vizi kompaktního, obratného a lehkého off-roadu na elektrický pohon. Vůz s elektromotorem na každé nápravě je prvním vlastním automobilem společnosti Callum. Díky velmi zajímavým parametrům slibuje opravdové jízdní potěšení, byť mu chybí charisma spalovacího motoru. To však částečně vyvažují ideální rozložení hmotnosti mezi nápravami v poměru 50:50 a nízká hmotnost 1150 kg. O systémovém výkonu zatím nemáme žádné zprávy, Callum ovšem slibuje stovku pod čtyři sekundy. Akumulátor o kapacitě 42 kWh by měl vystačit na zhruba 270 kilometrů, což u hračky do terénu vůbec nevadí.

Baterie bude mimochodem pocházet od společnosti Nybolt z Cambridge a měla by se chlubit nízkou hmotností, dlouhověkostí a schopností zvládat vysoký dobíjecí výkon. Z nuly na 100 % kapacity by vám totiž u dostatečně dimenzovaného stojanu mělo stačit pouhých deset minut.

Pokud se vše podaří, vzniknout by měly desítky exemplářů Callumu Skye s odhadovanou cenou okolo 100.000 liber, tedy zhruba 2,8 milionu korun. Jednodušší a celkově finančně méně náročná konstrukce elektromobilů do budoucna slibuje více malosériových projektů. Máme se tedy nač těšit.