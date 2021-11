Cayenne už nebude největší. Porsche chystá ještě větší SUV

Příchod první generace modelu Cayenne způsobil v roce 2002 obří poprask mezi pravověrnými fanoušky značky Porsche. Jak může výrobce léta zaměřený na sportovní automobily nabídnout velké SUV? Jenže v Zuffenhausenu dobře věděli, co dělají, Cayenne se stal prodejním hitem a vlastně finančně vyčerpanou automobilku zachránil. Není tak divu, že se nabídka Porsche v oblasti SUV rozšířila a expandovat má i v dalších letech.

Už v roce 2019 automobilka avizovala, že připravuje elektrickou verzi populárního Macanu. Její výroba odstartuje v roce 2022, přičemž se vůz technicky zcela odliší od současného Macanu, kterého má doplnit v nabídce. Elektrický derivát má vzniknout na nově vyvíjené koncernové platformě PPE pro velké, luxusní elektromobily, přičemž se má prodávat po boku verze se spalovacími motory. Minimálně nějaký čas.

Nyní pak vyšlo najevo, že Porsche hodlá rozšířit svoji nabídku SUV také jiným směrem. Na nedávné prezentaci pro americké prodejce značky totiž vedení firmy naznačilo příchod vozu ještě většího než Cayenne!

Informaci o budoucím plánu Porsche měly doprovodit i snímky takového vozu. A ty mnohé opravdu překvapily, objevil se totiž na nich crossover, který neměl nic společného s Cayennem ani Macanem. Šlo totiž o nezvykle koncipovaný vůz s prvky SUV a sedanů! Měl totiž jasně zvýrazněnou „tříprostorovou“ záď.

To je však poněkud protichůdná zpráva s ohledem na to, že takový model má údajně nabídnout tři řady sedadel. Do vozu s karoserií inspirovanou sedany by se totiž sedmimístná kabina vešla jen těžko, pokud by nešlo třeba o zadní nouzové sedačky orientované proti směru jízdy jako u Tesly Model X.

Naopak informace, že tato novinka má být nabídnuta pouze v elektrifikované podobě – jako plug-in hybrid nebo bateriový elektromobil – dává smysl. Porsche se zkrátka elektrifikaci do budoucna nevyhne a u takto velkého automobilu má svoji logiku.

Sama automobilka samozřejmě spekulace o modelu větším než Cayenne oficiálně nekomentuje. Podle interních materiálů má tato novinka každopádně dorazit až v druhé polovině dekády, a tak si na ni ještě nějakou dobu počkáme. Hlavní odbytiště jsou pak jasná, tohle zkrátka nebude Porsche pro Evropu, jako spíše pro USA, Blízký východ nebo třeba Rusko.