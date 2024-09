Čekání na znovuzrozenou americkou ikonu se blíží ke konci

Automobilka Scout Motors, odkazující na úspěch legendárního International Harvesteru Scout, konečně představí své první dva produkty koncem října. Zatím to budou koncepty, ale produkční verze mají následovat.

Roky se mluví o tom, že koncern Volkswagen obnoví produkci jednoho z ikonických amerických offroadů, International Harvesteru Scout. Měl mít elektrický pohon a dočkali jsme se také několika hrubých skic SUV a pick-upu z profilu. Jenže to je všechno a s tím, jak moc musí koncern v poslední době šetřit, by nikoho nepřekvapilo, kdyby plány některý z vrcholových manažerů koncernu potichu strčil do šuplíku a doufal, že na ně svět zapomene.

Nic takového se ale patrně nestalo, ba naopak, koncern oznámil datum premiéry něčeho hmatatelného. 24. října má svět poprvé vidět nové scouty… jako koncepty. To stále není jistotou startu výroby, ale produkční verze mají následovat.

Datum představení není vybráno náhodně, bude to přesně 44 let od doby, kdy poslední scout sjel z výrobní linky. Ta se zastavila 24. října 1980 kvůli finančním problémům společnosti International Harvester, firma však traktory a další zemědělské stroje vyráběla dál, až do roku 1985.

Poté následovala reorganizace a v roce 1986 byla společnost přejmenována na Navistar International, která dále vyráběla nákladní vozy a autobusy, už však nikoliv kompaktní terénní vůz. Od července 2021 je součástí společnosti Traton, která je divizí koncernu Volkswagen pro těžké nákladní vozy a autobusy a kromě Navistaru pod ni patří také MAN, Scania a Volkswagen Truck & Bus.

Právě s převzetím Navistaru koncern Volkswagen získal práva na jméno Scout a rozhodl se jich využít založením automobilky Scout Motors. A její první produkty, alespoň ve formě konceptů, uvidíme za necelé dva měsíce.