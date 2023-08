Cena ojetých aut v českých autobazarech a inzerci v červenci klesla proti předchozímu měsíci o 9000 Kč na medián 199.000 Kč. Počet nabízených aut se snížil o 6000 na 104.533 vozů. Vyplývá to z analýzy společnosti Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto a Mototechna.

"Poslední měsíce dochází postupně ke stabilizaci českého sekundárního automobilového trhu. V červenci na to navázal další pozitivní trend, kdy konečně začala cena ojetých automobilů klesat. Je to sice doprovázeno i mírným poklesem v nabídce, to je ale spíše dáno letní sezonou, kdy lidé méně častěji nabízejí automobily k prodeji. Poptávka ale naopak neklesá, což potvrzují i rekordní prodeje v naší síti AAA Auto," uvedl provozní ředitel AAA Auto Petr Vaněček.

Pokles ceny je znát i u vozů na alternativní pohony. Například cena hybridů klesla v červenci dokonce o 24.900 korun a pohybovala se nejčastěji na úrovni 625.000 Kč. Ojeté elektromobily se prodávaly okolo 800.000 korun.

V sousedních zemích se postupně také stabilizuje trh, ale s menším zpožděním. V Polsku trh nabídl meziměsíčně stejně automobilů, a to 200.075. Střední cena stále ještě roste, ale již mírnějším tempem a pohybovala se minulý měsíc nejčastěji na hodnotě 171.108 Kč. Slovensko zažívá výrazné oživení nabídky, která meziměsíčně stoupla o více než osm procent na 61.247 ojetých aut. Střední hodnota ceny tu je oproti sousedním trhům stále vysoko, a to 241.576 Kč. Na obou trzích podle Vaněčka roste převážně nabídka zánovních automobilů, což ovlivňuje i vyšší průměrnou cenu ojeých aut.

Nejčastěji nabízenou značkou na českém trhu byla opět domácí Škoda s 25.793 nabídnutými vozy, následoval Volkswagen (14.277 aut) a Ford (7202 aut). Z modelů aut bylo inzerováno nejvíce vozů Škoda Octavia (9930 aut) a Škoda Fabia (6420 aut).