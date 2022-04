Červená Supra znamená manuál! Toyota láká na dlouho očekávanou Supru

Toyota Supra s manuální převodovkou opravdu dorazí. Zástupci Toyoty to potvrdili v tiskové zprávě. Již na první pohled se bude lišit zajímavou drobností.

Toyota nás v dnešní době nepřestává (pozitivně) překvapovat. Zvěsti se potvrdily a Toyota GAZOO Racing opravdu vyslyšela jedno z velkých přání svých zákazníků. Znovuzrozená Toyota Supra dostane v ostré verzi manuální převodovku!

Rodina ostrých GR/GRMN modelů Toyota se nám hezky rozrůstá. K modelu GR86, GR Yaris, GRMN Yaris a GR Corolla se v brzké době přidá GR/GRMN Supra. Ta by se měla oficiálně představit již 28. dubna a kromě výživného šestiválce nabídne také manuální převodovku, což by Supru mělo odlišit od konkurenční bavorské Z4. BMW Z4 sice manuál také nabízí, ale pouze u slabšího čtyřválce.

V tiskové zprávě je kromě fotky zobrazující tři pedály také pohled na zadní část vozu, kde si můžeme všimnout nápisu Supra v červené barvě. Ano, pokud budete mít u ostré Supry tři pedály, lidé to budou vědět, aniž by nakoukli do interiéru. Bližší informace se v krátké tiskové zprávě neuvedly. Zakončena však byla jasně a výstižně - #savethemanual.

Skvělou zprávou pro nás je, že tuto tiskovou zprávu vydala evropská divize Toyoty. Je tedy více než pravděpodobné, že se GR, potažmo GRMN Supra, objeví také na starém kontinentu, na rozdíl od GR Corolly, což spoustu z nás určitě zamrzelo.

Jak jsme již zmínili, bližší informace o technické specifikaci ostré Supry pravděpodobně dostaneme až při oficiální premiéře 28. dubna. Pokud se potvrdí spekulace, Supra by mohla převzít přeplňovaný řadový šestiválec BMW S58 s pohonem na zadní kola nebo všech kol, který se nachází v nejnovějších modelech M3 a M4, kde tento motor produkuje výkon 397 kW.

Autor: Dominik Kovář