Čeští řidiči neznají základní pravidlo. Tady často bourají

Víceproudým kruhovým objezdům už jsme se sice na Auto.cz věnovali, hlavní pozornost však tehdy připadla především na plynulost provozu. Důležitou otázkou je ale také dávání přednosti, ve kterém nemají řidiči vždy zcela jasno. Na to ostatně důkladně upozornil i portál Bezpečné cesty.

Zmatky mezi řidiči by měl vyvolávat především rozdíl mezi kruhovými objezdy s průběžným pruhem a bez průběžného pruhu. Rozdíl je přitom vcelku zásadní a chyba by v krajním případě mohla vést i ke vzniku dopravní nehody.

Video se připravuje ...

Jádro problému je skvěle znázorněno na animaci, kterou zveřejnil právě portál Bezpečné cesty. Vidíme zde vozidla přijíždějící po víceproudé silnici k víceproudému kruhovému objezdu, po kterém se žlutý automobil pohybuje vnitřním pruhem. V této situaci by se mohlo zdát, že řidič najíždějící ze silnice do vnějšího pruhu nemusí dávat nikomu přednost, to je ovšem zásadní chyba.

V tomto případě se totiž jedná o kruhový objezd bez průběžného pruhu, takže řidiči přijíždějící ke kruhovému objezdu má povinnost dát přednost všem řidičům na kruhovém objezdu, jak ostatně přikazuje i značení před kruhovým objezdem a vodorovné značení vymezující okraj křižovatky.

Zdůvodnění je přitom jednoduché – pokud by řidič ve vnitřním pruhu chtěl kruhový objezd opustit, musí přejet do pruhu vnějšího, čímž by křižoval dráhu obou najíždějících vozidel. V některých situacích by o sobě navíc ani řidiči nemuseli vědět, takže by neměli šanci srážce předejít. I z toho důvodu je důležité pečlivě vnímat značky před kruhovým objezdem a dodržovat přednost.

Jiná situace platí u víceproudých kruhových objezdů s průběžným pruhem. Auta přijíždějící ke kruhovému objezdu v pravém pruhu, který následně pokračuje jako průběžný, přednost nedávají. Naopak řidiči jedoucí po kruhovém objezdu, kteří ho chtějí opustit, musí dát přednost řidičům jedoucím ve vnějším průběžném pruhu.

Video se připravuje ...

Kruhový objezd s průběžným pruhem přitom opět poznáme díky značení před kruhovým objezdem. Svislá dopravní značka před kruhovým objezdem by měla ukazovat počet a uspořádání jízdních pruhů, včetně případného průjezdního pruhu. Vodorovné dopravní značení na silnici pak vymezuje hranici křižovatky pro kruhový objezd bez průběžného pruhu, nebo vymezuje jízdní pruhy pro nájezd do průběžného pruhu.

Znovu se tak opakuje, že před vjezdem na kruhový objezd je důležité vnímat svislé i vodorovné dopravní značení. Současně je však potřeba být maximálně obezřetný a počítat s rizikem, že ostatní řidiči mohou udělat chybu.