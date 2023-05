7 z 10 českých řidičů neví, co s nohama! Šlapete správně?

Co se týče práce s pedály, existuje řada mýtů a zlozvyků. Vyvarujte se jich pro bezpečnou, šetrnou a plynulou jízdu.

Pata pod brzdou, ne pod plynem

Většina řidičů má nohu, respektive patu, spíše pod pedálem plynu. To je pochopitelné třeba na dálnici, ale ve městě by to mělo být přesně naopak. Brzda je totiž pro bezpečnost důležitější než plyn a umístit patu pod brzdový pedál (a vytáčet jí k plynu) snižuje reakční dobu před brzděním.

Při brzdění první spojku, nebo brzdu?

Pokud máte manuální převodovku, dříve nebo později je při brzdění třeba sešlápnout i spojku, zkrátka aby motor neskončil podtočený, nebo dokonce nezhasnul. Do té doby však doporučujeme nechat spojku nesešlápnutou, aby brzdám pomohl se zpomalováním také samotný motor. To šetří brzdy i palivo a poskytuje lepší kontrolu nad vozidlem samotným.

Používat jednu, nebo obě nohy?

Naše primární rada zní: u automatické převodovky používejte pouze pravou nohu, tedy na pedál brzdy a plynu. V pravé noze má většina lidí více citu a brzdu tak nadávkujete přesněji.

Levá noha by měla být odložena na místě k tomu určeném, obvykle se jedná o plochu v levé straně prostoru pro nohy, označovanou také jako mrtvý pedál. Tím, že sem nohu umístíte, vyhnete se také potřebě šlapat na spojku, která může být zažitá z řízení auta s manuálem.

Sportovní nadšenci nebo závodníci sice používají k brzdění i levou nohu, tato technika je však "vyšší dívčí", pro většinu řidičů matoucí a v podstatě nepotřebná.

Co se stane při současném sešlápnutí pedálu brzdy a plynu?

Tento scénář může mít více důsledků v závislosti na tom, jak staré je vaše auto, zda má manuální nebo automatickou převodovku nebo zda má pohon předních, zadních nebo všech kol. Novější vozy často jednoduše nedovolí stisknout brzdu a plynový pedál současně.

Automatická převodovka se spojkou využívá spojku (nebo dvě spojky v případě dvouspojkových převodovek), kterou vozidlo automaticky aktivuje, když potřebuje vyrazit.

Na rozdíl od měniče točivého momentu spojka neumožňuje žádný prokluz, takže ji nelze nechat sepnutou, když se vůz nepohybuje, jinak by mohlo dojít k zastavení motoru nebo spálení spojkové lamely.

Pokud se u běžného auta pokusíte o rychlý start pomocí brzdy a plynu zároveň, tak tento postup zatěžuje motor, převodovku i brzdný systém.

Ve většině výkonných vozů je však praxe současného stisknutí brzdy a plynu zcela běžná a nazývá se launch control. Umožňuje získat z vozu maximální možné zrychlení z místa tím, že se spojka automaticky rozepne při sešlápnutí brzdy.