Chcete mít strach z vlastního auta? Na prodej je Christine z filmu podle Stevena Kinga

Nejslavnější filmové automobily jsou v drtivé většině spojeny s kladnými rolemi, ale to neplatí pro Plymouth Fury pojmenovaný Christine.

Mistr hororu Stephen King vydal svůj román Christine o ztělesnění zla do podoby automobilu v roce 1983 a ve stejném roce jej režisér John Carpenter úspěšně převedl na filmové plátno. Hlavním záporným hrdinou na čtyřech kolech se stal dvoudveřový hardtop Plymouth Fury modelového roku 1958.

Christine na filmovém plátně mrzačí a zabíjí prakticky od svého zrodu na výrobní lince, ale hlavní děj se odehrává až na konci sedmdesátých let dvacátého století, když si jej jako vrak pořídí nový majitel, jímž je poněkud zakřiknutý student Arnie. Ten se pustí do renovace, na jejímž konci Christine opět září novotou, zatímco on se právě díky ní změnil v sebevědomého a až arogantního mladíka.

Arnie se díky vlivu Christine odcizí své rodině i přátelům, které vůz dokonce ohrožuje, ale nejnebezpečnější je tento Plymouth Fury pro všechny, o nichž usoudí, že jsou jeho nepřátelé. To se týká především skupiny mladíků, která jej jako pomstu Arniemu z renovovaného klasika promění opět ve zdemolovaný vrak. Ten se však sám bez pomoci svého majitele vrátí do stavu prakticky nového vozu a začne nemilosrdně vraždit.

Plymouth Fury modelového roku 1958, v němž vzniklo jen 5303 vozů tohoto modelu, resp. tehdy ještě špičkové verze modelové řady Belvedere, se právě díky Christine stal jedním z nejpopulárnějších a nejslavnějších zástupců své značky. Pro natáčení bylo použito celkem třiadvacet automobilů Plymouth Fury a sesterských modelů Belvedere a Savoy se shodnou karoserií.

Většina vozů byla při natáčení zničena, ale exemplář, který společnost Mecum Auctions, zařadila do aukce pořádané v první polovině ledna roku 2020 v Kissimmee na Floridě, měl štěstí a byl hlavní cenou v loterii propagující Christine při jejím vstupu do kin. Šťastným výhercem se tehdy stal Scott Edminster. V následujících letech vůz absolvoval kompletní renovaci do současné podoby.

Dvoudveřový hardtop s červenou karoserií ozdobenou bílým pruhem a střechou má dnes ve své přídí small-block Wedge V8 se čtyřkomorovým karburátorem a sáním Offenahauser, který roztáčí zadní kola prostřednictvím třístupňové automatické převodovky TorqueFlite.

Společnost Mecum Auctions uvádí, že tento Plymouth Fury je jediným vozem s dokumenty, potvrzujícími, že byl použit při natáčení Christine a to včetně dokladu o vlastnictví od Polar Films. I s ohledem na tuto skutečnost se očekává, že bude tento vůz vydražen za částku od 400.000 do 500.000 amerických dolarů (zhruba 9.200.000 až 11.500.000 Kč).

Zdroj: Mecum Auction, Inc.