Chuligánský Mustang a GT40 jsou vlastnoručním dílem herního vývojáře

„Jako lidští tvorové potřebujeme používat naše ruce. Je v nás touha něco vytvářet. V dnešní době neustále se rozvíjející automatizace a digitalizace ale tvoříme stále méně. Proto mě tohle tolik uspokojuje,“ říká Chris Ashton o stavbě aut, kterým přezdívá Ruffians, což by se dalo přeložit jako Surovci nebo Chuligáni. Chris je spoluzakladatelem a ředitelem designu v herní společnosti Turtle Rock Studios, která má na svém kontě hry jako Counter-Strike, Evolve Stage 2 nebo Left 4 Dead.

Protože velkou část svého života strávil u počítače, chtěl vytvořit také něco fyzického, hmatatelného. Směr jeho tvorby velkou měrou ovlivnila jeho 25 let trvající láska k americkému autokrosu, který se jezdí na čas mezi kužely na zpevněných plochách jako jsou parkoviště nebo letiště. „Měl jsem velké štěstí v tom, že se mi vedením softwarové společnosti podařilo vydělat nějaké peníze. Už jsem také vlastnil hodně aut, například BAC Mono, Mercedes-AMG GT R, McLaren 720S nebo Lamborghini Gallardo Performante. Dostal jsem se však do bodu, kdy už jsem nechtěl kupovat další auta, chtěl jsem je stavět. Ale ne proto, abych je prodával. Chtěl jsem si postavit něco, co by bylo jen moje a co bych si mohl užívat.“

Chris začal auta stavět ve své garáži v kalifornském Orange County. „Neměl jsem absolutně žádné zkušenosti se stavbou aut. Jasně, když jsem vyrůstal, na svých vlastních autech jsem pracoval – v tomhle ohledu jsem byl úplně obyčejný teenager, který kupoval mizerná auta a když se nevyhnutelně porouchala, postupně se učil dávat je do kupy. Když jsem byl trochu starší, měl jsem lepší zaměstnání, což znamenalo lepší auta. A ta jsem zase chtěl udělat rychlejší. Jak pak rostlo moje podnikání, měl jsem peníze na koupi nářadí, což mě přivedlo ke stavbě aut.“

Inspirován historickými závody Trans-Am a Mustangy ze 70. let, pořídil si Chris Ford Mustang Fastback z roku 1970. Na jeho základě se pustil do vlastnoruční stavby, přičemž se nezalekl ani tvorby karosářských dílů. Chtěl ze svého Mustangu udělat auto podobné závodním autům ze staré školy, které bude zároveň plně funkční, a tedy schopné i nasazení v jeho oblíbeném americkém autokrosu. S dávkou trpělivosti, zvídavosti a několika YouTube videi tak ve výsledku vytvořil vůz v unikátním stylu, kterému říká Ruffian.

Zamýšlené závodní nasazení si vyžádalo široké pneumatiky s vynikající přilnavostí v zatáčkách. Obutí se tak stalo základem celé stavby. Použity jsou okruhové pneumatiky Toyo R888R, které jsou na předních kolech široké 312 milimetrů a na zadních kolech 345 mm. To si vyžádalo také širší blatníky, které si Chris ručně vytvořil z oceli. Po vzoru starých závodních Mustangů se pak rozhodl přední část vozu usadit níže, což mělo za cíl zlepšit jeho ovladatelnost, ale zároveň to výrazně omezilo výběr motoru. Pod přední kapotou proto pracuje karburátorový small block LS427 od Chevroletu. Sedmilitrový vidlicový osmiválec s hliníkovým blokem produkuje 466 kW (634 koní) a přibližně 760 Nm. Koncovky výfuku pak vykukují na boku vozu, pod řidičovými dveřmi.

S chlazením, a bez dohadů i s estetikou, pomáhají četné průduchy v karoserii – ať už na kapotě, po vnějších stranách předních světlometů, za předními koly nebo před těmi zadními. S přístupem do interiéru pak pomáhá část bezpečností klece, která je uchycena na pantu. Chris zkrátka myslel i na detaily. Není proto divu, že po jeho zeleném Mustangu zatoužila celá řada movitých zájemců, včetně šejků, raperů nebo hráčů NBA. Ale protože Chris stavbou strávil tři roky, a jde pro něj o čistě osobní záležitost, auto neprodal. Naopak, vrhnul se do stavby dalšího.

Za základ mu v tomto případě posloužila replika Fordu GT40 MkI od americké společnosti Superformance LLC. Ta své vozy dodává bez pohonné jednotky, aby si mohl zákazník sám zvolit takovou, která mu bude nejvíce vyhovovat. Chris se rozhodl pro instalaci motoru Ford Racing Aluminator 52XS, což je ručně stavěný atmosférický V8 o objemu 5,2 litru. Jeho výkon dosahuje hodnoty 432 kW (588 koní) a točivý moment vrcholí hodnotou 603 Nm. A zatímco při stavbě Mustangu šel Chris spíše analogovou cestou s využitím metod ze staré školy, pro GT40 zvolil o něco modernější řešení. Což ostatně dosvědčuje i použitá pohonná jednotka.

S návrhem vzhledu Chrisovi pomohl concept artist, se kterým se spojil na Instagramu. Na základě digitální skici pak Chris vytvořil karbonové formy na tvorbu nových sklolaminátových částí karoserie. O jeho posedlosti detaily pak například přední světlomety, na kterých strávil podobný objem času, jako na celé karoserii Mustanga. Chrisovi se totiž základní světla nelíbila a spokojený nebyl ani s žádným jiným řešením na trhu. Pořídil si proto drahý ruční 3D skener na zaměření těla světlometu. V počítači si pak vytvořil vlastní návrh světlometu a vyrobil jej na 3D tiskárně. Samotné světelné zdroje pak pochází od společnosti Harley Davidson.

Ale ani GT40 Chris nekončí. Co dalšího má v plánu? Údajně uvažuje až o dalších osmi silničních vozech, které budou postaveny s ohledem na závodní použití. První na řadě je Ford Galaxie ročníku 1964. Tento Ruffian má být optimalizován pro velké závodní okruhy, a to včetně propracované aerodynamiky nebo 335 mm širokých pneumatik na obou nápravách.