Nový Ford Mustang dorazí v příštím roce, opět nabídne i V8

„Nová generace, na které nyní pracujeme, bude představena v příštím roce, tedy 2023, a bude skvělá,“ uvedl k novému Fordu Mustang Ali Jammoul, programový ředitel vozidel Icons a Ford Performance, během rozhovoru pro australský magazín Wheels. Konkrétní datum premiéry sice Jammoul nijak blíže nespecifikoval, přesto se očekává, že v některých koutech světa by se nový Mustang mohl dostat do dealerství ještě před koncem příštího roku.

Další důležitá otázka se pak týkala pohonných jednotek, což je s nástupem stále přísnějších emisních norem neustále ožehavější téma. Jammoul nicméně naznačil, že i nová generace Mustangu by měla nabídnout motory V8. Tedy přinejmenším na některých trzích.

„Co však musíme udělat, je zajistit, že V8 bude šetrnější k životnímu prostředí, a současně se musíme ujistit, že bude v souladu s předpisy. A to je absolutně něco, na čem jsme pracovali a určitě to budeme mít v Mustangu nové generace,“ dodal Jammoul pro Wheels.

Zmínka o snaze dosáhnout šetrnosti k životnímu prostředí přitom automaticky vyvolává vzpomínky na různé spekulace, podle kterých by nový Mustang s motorem V8 mohl být výrazně elektrifikovaný a doplněný o hybridní ústrojí. V souvislosti s často zmiňovaným možným přechodem na systém pohonu všech kol se přitom objevují zvěsti, že zadní kola by mohla být poháněna motorem V8, zatímco přední kola by mohl roztáčet elektromotor. Šlo by tak o první Mustang s pohonem všech kol v historii.

Výraznější elektrifikaci pak Jammoul připustil také v odpovědi na otázku, zda i nový mustang nabídne manuální převodovku. „Nemohu vám říci, zda tu manuální převodovka zůstane, je však jasné, že zde bude větší elektrifikace, a manuální převodovky už tu v budoucnu nebudou,“ dodal.

Zástupce automobilky přitom ani nevyloučil, že by se nový Mustang mohl objevit i ve formě stoprocentního elektromobilu. „Samozřejmě, trh se stále více posouvá směrem k elektrifikaci a my jsme odhodláni dělat více výkonných vozidel, která jsou elektrická. Ponese nějaké takové i jméno Mustang? Možná.“

Navzdory ujištění o motoru V8 nás tedy s příští generací ikonického modelu značky Ford zřejmě čeká celá řada překvapení. A možná půjde o vůbec poslední ikonu s tradiční koncepcí. Jisté však je, že špionážní fotografové začínají v posledních měsících potkávat maskované testovací prototypy, které již ověřují funkčnost vozu přímo v provozu. S trochou štěstí bychom se tedy časem mohli dočkat i nějakého zajímavého úniku informací či fotek bez maskování.