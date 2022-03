Bullitt se vrací! Nejslavnější hollywoodská honička se dočká pokračování

Z automobilových nadšenců najdeme jen velmi málo lidí, kteří by neviděli nebo minimálně neslyšeli o Franku Bullittovi a jeho desetiminutové honičce v ulicích San Francisca s Fordem Mustang GT 390, stíhajícím Dodge Charger. Dodnes je tato scéna, která skončí explozí po nárazu Dodge do čerpací stanice, považována za nejlepší automobilovou honičku v kinematografické historii.

Po více než 50 letech plánuje vytvořit jeden z nejslavnějších režisérů na světě - Steven Spielberg, pokračování příběhu Franka Bullitta. Nebude se však jednat o remake původního příběhu, ale o zcela nový příběh zaměřený na detektiva Franka Bullitta. Hlavní protagonista Steve McQueen zemřel v roce 1980, na novém filmu se však mají v roli výkonných producentů podílet jeho syn Chad a vnučka Molly.

V roce 2020 se zelený Mustang GT 390 z filmu Bullitt stal historicky nejdražším Mustangem, když byl v aukci prodán za 3,4 milionů dolarů (99,8 milionů korun). Jméno Bullitt se stalo natolik ikonickým, že Ford udělal již tři speciální edice Mustangu s tímto označením.

Pokud se v nově chystaném filmu objeví další podobná automobilová honička, v první řadě doufáme, že bude co nejvíce reálná a nepoškozená CGI animací, která je v moderním světě filmů čím dál častější. Jaký vůz by mohl Steven Spielberg do nového “Bullitta” obsadit? Nabízí se samozřejmě Ford Mustang Bullitt, který se objevil v roce 2018 na oslavu 50 let od vzniku původního filmu.

Americký osmiválcový Mustang Bullitt o objemu 5,0 litru má 358 kW, evropská verze Bullittu je “přidušena” na 338 kW a také, samozřejmě kvůli přísným emisním normám, nechybí filtr pevných částic.

Steven Spielberg je režisér, který má za sebou mnoho hvězdných filmů. Když zmíníme Indiana Jonese, Jurský Park nebo Schindlerův seznam, vyjmenovali jsme možná tak zanedbatelné procento legendárních filmů, které Spielberg režíroval. Také proto vkládají fanoušci do chystaného snímku s pracovním názvem “Bullitt” velké naděje. Datum premiéry je ještě ve hvězdách, jelikož nyní teprve finišuje podoba scénáře.

Autor: Dominik Kovář