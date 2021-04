Chystá se další šestikolka. Úpravce slibuje třínápravový Ford Bronco

Také už se opravdu našel, na šestikolovém Broncu pracuje americká společnost Maxlider Brothers Customs, která zájemce láká na první oficiální ilustrace.

Nebude to ale laciná legrace, firma za svůj výtvor žádá 399 tisíc dolarů, tedy v přepočtu asi 8,7 milionu korun. A slibuje, že auto bude k dispozici už příští rok.

Zvláštností této přestavby pak bude zejména karosářské provedení. Zatímco většinu podobných (možná dokonce všechny) šestikolových bestií můžeme zařadit mezi pick-upy, neboť vzadu mají korbu, třínápravové Bronco si ponechá tvar SUV.

Z protažení vozu a přidání další nápravy by měl podle úpravce těžit hlavně vnitřní zavazadlový prostor. Do podobného dobrodružství se přitom nepustil ani Mercedes s šestikolovým "géčkem", i to mělo vzadu korbu.

Jestli se lidé z Maxlider Brothers Customs pustí také do úprav motoru a zvyšování výkonu, zatím nevíme, ale vzhledem k předpokládanému nárůstu hmotnosti u šestikolové verze by se to snad hodilo. Uvidíme. Z prvních obrázků je však zřejmé, že zákazníkům firma nabídne úpravy vhodné do těžšího terénu.

Samotná společnost Maxlider Brothers Customs se prezentuje jako specialista s bohatými zkušenostmi s renovacemi klasických Fordů Bronco a vozů řady F100. Věnuje se ale také úpravám moderních modelů Ranger nebo F-150.