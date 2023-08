Že bude loni představený Cadillac Celestiq velmi drahý, je jasné už dlouho. Jednak je to vlajková loď značky, která je proslulá svými luxusními vozy nejméně tak jako Mercedes-Benz, ne-li víc. A jednak se už při odhalení produkčního vozu v říjnu loňského roku hovořilo o ceně nad třemi sty tisíci dolarů, což je dnešním kurzem více než 6,6 milionu korun.

Nyní známe cenu vozu – je to 340 tisíc dolarů, tedy 7,54 milionu korun. A je to „jen“ základ; slovy šéfky marketingu Melissy Gradyové Diasové „čisté plátno“, na němž si zákazníci budou moci nakonfigurovat luxusní elektromobil přesně dle svých představ.

„Od uvedení jsme byli svědky extrémně silné poptávky po celestiqu. Klienti, kteří se vydají touto neobyčejnou cestou, si mohou přizpůsobit svůj celestiq a vytvořit skutečný odraz své osobnosti – možnosti jsou nekonečné,“ nechala se slyšet Gradyová Diasová. Je tedy nasnadě, že částky, za které se budou nakonfigurované celestiqy skutečně prodávat, budou ještě o desítky, ba stovky tisíc dolarů výš.

Automobilka už má řadu objednávek a začne své zákazníky obepisovat s tím, že je možné se pustit do procesu konfigurace. „Klienti a jimi vybraný prodejce budou provedeni procesem designování asistentem, který jim bude ku pomoci s každým aspektem pouti navrhování vozu,“ vzletně komentovala personalizaci Gradyová Diasová.

Dodala, že zákazníci budou mít možnost pracovat se světově špičkovými designéry, „aby bylo zajištěno, že jejich vizi kompletně porozumíme a vyhotovíme ji s extrémní precizností“. Ve výsledku automobilka očekává, že každý jeden celestiq bude něčím unikátní. K tomu, aby si zákazníci mohli vůz nakonfigurovat, vytvořila automobilka speciální designové centrum, nazvané Cadillac House at Vanderbilt podle designérky Suzanne Vanderbiltové, která pracovala pro Cadillac v 50. letech minulého století.

Vůz se bude vyrábět z velké části ručně v Globálním technickém centru GM v michiganském Warrenu. Bude to poprvé, kdy se tady bude vyrábět produkční auto; běžně toto místo slouží vývoji a prototypům. Kdy se první kusy dostanou k zákazníkům, není zatím známo, ale podle dřívějších vyjádření automobilky by to mohlo být v prosinci letošního roku.