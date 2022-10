Cadillac Celestiq přijíždí v produkční podobě, elektrická vlajková loď je skutečně působivá

Americká značka Cadillac se před pár měsíci pochlubila konceptem vlajkové lodi Celestiq, která měla zamířit do výroby bez výraznějších změn. Nyní se však konečně můžeme podívat na produkční model, který odhaluje i své technické parametry.

Začněme tentokrát rovnou od elektrického pohonného ústrojí, jehož srdcem je baterie s kapacitou 111 kWh, napájející dvojici elektromotorů. Ty pohání všechna kola a slibují kombinovaný výkon 447 kW (cca 608 k) a točivý moment 867 Nm. V této konfiguraci by měl vůz nabídnout zrychlení z 0 na 96 km/h za 3,8 sekundy a maximální dojezd až 483 kilometrů.

Cestování na delší vzdálenosti pak usnadní podpora rychlonabíjení při výkonu až 200 kW, díky čemuž by měl být vůz schopen získat dostatek energie na dalších cca 126 kilometrů již během pouhých 10 minut.

Podvozek modelu Celestiq měl být naladěn tak, aby nabízel maximální kultivovanost jízdy bez kompromisů. Z toho důvodu dostal vlajkový elektromobil adaptivní vzduchové pružiny a systém Magnetic Ride Control 4.0, díky čemuž by měl zajistit prémiový komfort. Vyšší stabilitu i agilitu pak zajišťuje systém natáčení zadních kol až o 3,5 stupně.

Podvozek s pětiprvkovým předním i zadním zavěšením by měl nabízet dostatečnou zpětnou vazbu, současně by však měl od kabiny odfiltrovat rušivé zvuky. Jako první Cadillac je Celestiq vybaven aktivním systémem řízení stabilizátorů, který by měl potlačovat náklony karoserie. Elektrický posilovač řízení by pak měl upravovat převod v závislosti na rychlosti a nabízet tak vždy ideální zážitek z řízení vozu.

Za zmínku přitom stojí i samotná platforma elektromobilu, která je zcela nová a určená pouze pro model Celestiq. Platforma byla odvozena od platformy GM Ultium a nabídnout má mimořádný zážitek z komfortu. Podvozek je totiž vybaven unikátními precizně vyrobenými díly, které nahrazují řadu standardních sériově vyráběných dílů.

Při výrobě vlajkové lodi automobilka zužitkovala také technologii 3D tisku, kterou bylo vyrobeno 115 komponent – včetně ovladačů oken, dekorů středové konzole, madel dveří, atd. Designéři si také pohráli s kovovými dekory, které jsou vyráběny unikátní metodou určenou pouze pro model Celestiq.

Samotná karoserie, která zaujme už svým výrazným designem, přitom skutečně kopíruje tvary stejnojmenného konceptu. Na její výrobu přitom automobilka použila různé materiály, včetně karbonu. Přední část navazuje na model Lyriq a dostala plně uzavřenou masku, kterou lemují světla Digital Micromirror s 1,3 milionem pixelů na každé straně.

Při pohledu z profilu vůz zaujme protáhlou přídí i pozvolna stoupajícím čelním sklem. Elegantní střecha je vybavena technologií chytrého skla, rozděleného do čtyř zón, které umí upravovat množství světla prostupujícího do kabiny. Dveře postrádají klasické kliky, místo toho jsou vybaveny tlačítkem, po jehož stisknutí se otevřou. Vzadu vidíme aktivní spoiler, v podbězích pak mohou být až 23“ kovaná kola, která lze obout pouze do letních pneumatik Michelin Pilot Sport EV.

Kabině vozu dominuje displej s úhlopříčkou 55“, umístěný na horní části palubní desky. Displej se skládá ze dvou obrazovek, které jsou umístěny pod jedním kusem skla. Vlevo vidíme digitální přístrojový štít a infotainment, který může řidič ovládat otočným voličem ve středové konzole. Obrazovka vpravo je určena pro spolujezdce, který si zde může procházet média i internet.

Další obrazovka, tentokrát v přední části středové konzole, má úhlopříčku 11 palců a slouží k ovládání ventilace. Zadní cestující mají k dispozici vlastní 12,6 palcové obrazovky v opěrkách předních sedadel, menší 8“ vertikální displej pak slouží k nastavení sedadel, ventilace nebo ovládání dveří. Cadillac tak sází na kombinaci prémiového, prostorného a technologicky sofistikovaného interiéru.

Pobyt v kabině by mělo zpříjemnit také 38 reproduktorů audio-systému AKG, 450 diod ambientního osvětlení a bohatá výbava, včetně ventilovaných a vyhřívaných sedadel, vyhřívaných loketních opěrek nebo systému foukajícího teplý vzduch na krk. Na dlouhých cestách pak přijde vhod systém semi-autonomního řízení Cadillac Ultra Cruise.

Výroba modelu Cadillac Celestiq by měla být zahájena v prosince příštího roku a probíhat bude ručně v továrně Warren v Michiganu. Produkce by měla probíhat v nízkém objemu a cena by se měla pohybovat od 300.000 dolarů výš (od cca 7.493.000 Kč). Díky bohatému individualizačnímu programu přitom značka slibuje, že prakticky žádné dva vozy nebudou stejné.