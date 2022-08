Civic Type R jako obytný vůz? Tenhle má místo k přespání i kuchyňku

Co dělat, když chcete zábavné řidičské auto a zároveň něco praktického, v čem byste mohli cestovat a v případě potřeby také přespat, ale nemáte velký rozpočet? Američan Andrew Leaberry na tuto otázku vymyslel skutečně zajímavou odpověď. Obytný vůz si udělal ze své Hondy Civic Type R generace FK8.

Civic v úpravě Andrewa Leaberryho přitahuje pozornost nejen na automobilových srazech, ale také na TikToku, kde má Andrew ke dnešnímu dni přes deset tisíc sledujících. Dostal se do pozornosti také kolegů z amerického The Drive, kteří mu věnovali samostatný článek.

V druhé půlce června se Andrew Leaberry na svých sociálních sítích pochlubil informací, že si pořídil Hondu Civic Type R generace FK8 se stylovým výrobním číslem R-01234. Stejně jako auta před tím, i tohle se Andrew chystal upravit, ale přestavbu na v podstatě obytný vůz úplně neplánoval.

Ze svého Civicu Type R nechtěl dělat vyloženě okruhovou bestii, spíše něco na road tripy. Protože ale během covidu přišel o práci, neměl by kde – respektive za co – na cestách spát. Zajímaly ho sice přestavby dodávek na obytná vozidla, ale že by v podobném duchu upravil i svůj Civic, to ho zprvu vůbec nenapadlo.

Až po čase si uvědomil, že ve svém autě už jednou přespal. Proč by to tedy nešlo zase? Vzal metr do ruky a jal se měřit. Nakonec z auta vymontoval zadní sedadla a naopak do něj nainstaloval kompaktní skříňku, která sedí na kolejničkách, aby ji bylo možné vytáhnout. Něco přes polovinu horní části tvoří kuchyňské prkénko a zbývající prostor zabírá zabudovaný dřez s vyklápěcím vodovodním kohoutkem.

Kohoutek je napojen na zásobník s čistou vodou o objemu zhruba patnácti litrů. Nechybí ani nádoba, do které odtéká použitá voda. Instalována je dále sklopná varná deska, přičemž ve skříňce je místo na kuchyňské náčiní a dokonce i na květináč a pár knížek. A když je skříňka zasunuta do vozu, Andrew ji může používat jako stolek.

Skříňka navíc byla navržena tak, aby vedle ní po zasunutí do vozu zůstalo ještě místo na přespání pro jednu osobu. Prostoru sice není na rozdávání, ale to snad od auta této velikosti nikdo ani neočekává. Prostor na spaní je vymezen vloženou podložkou s pěnovou matrací tlustou přibližně dvanáct centimetrů.

Na původně plánované úpravy, které s přespáním ve voze nesouvisí, ale Andrew nezapomněl. Civic proto dostal nová kola, výfuk a doznal několika drobnějších vizuálních změn. Momentálně Andrew zvažuje, jestli se pustí do snížení vozu, nebo pro něj naopak pořídí terénní pneumatiky.