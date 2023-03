Co čeká Škodu Octavia? Facelift dorazí nejspíš v lednu, vrátí se i pohon 4x4

Premiéra modernizované verze by měla proběhnout začátkem roku, výroba by měla být zahájena v dubnu.

Není žádným tajemstvím, že se mladoboleslavská automobilka připravuje na modernizaci modelu Octavia. Škodovácký bestseller přitom v uplynulých měsících prošel poměrně výrazným zjednodušením nabídky, ze které vypadly některé pohonné jednotky, plug-in hybridy nebo verze s pohonem všech kol. Ostatně tomu se věnovali již kolegové ze světa motorů.

Nám se však nedávno dostal do rukou interní dokument automobilky, ze kterého vyplývá, že premiéra modernizovaného modelu Octavia čtvrté generace proběhne pravděpodobně v lednu příštího roku. V dubnu by měla být zahájena produkce a během června by měl vůz zřejmě zamířit k zákazníkům.

Podle dokumentu by nyní měla na vozy platit také cenová garance, která ovšem neznamená, že se ceny vozu nebudou dál měnit. Jde však o důležitou informaci pro zákazníky. Pokud si totiž objednají nový vůz, garantuje jim lokální zastoupení ve spolupráci s autorizovanou sítí prodejců cenu do jeho dodávky bez časového omezení.

Nyní se ale ještě na chvíli vraťme ke zmiňované nabídce motorizací, která citelně prořídla. Objednávky plug-in hybridních modelů iV byly zastaveny již v loňském roce, a již tedy byly plány zastavit v dohledné době objednávky motorizace 1.0 TSI nebo verze s pohonem 4x4. Automobilka to vysvětlovala snahou soustředit se na nejprodávanější varianty a zkrátit tak čekací lhůty.

Jak nám ovšem zástupce automobilky potvrdil, s pohonem všech kol se pro model Octavia do budoucna počítá. Zřejmě se vrátí i některé z nyní vyřazených motorizací. Na otázku, zda se některé motory vrátí ještě před představením modernizované verze, ale automobilka zatím nebyla schopna odpovědět. Více informací se tak zřejmě dočkáme až v následujících týdnech či měsících.