Co dalšího přinese spolupráce VW s Fordem? Takto by mohl vypadat elektrický nástupce Fiesty

Před několika dny byl představen nový Ford Explorer, který je postaven na základech vypůjčené elektrické platformy MEB. Jak by mohla další spolupráce vypadat?

Automobilka s modrým oválem ve znaku se rozloučila se svým populárním modelem Fiesta dojemným videem, které ukázalo, jak moc se Fiesta za pět dekád dokázala vrýt řidičům pod kůži. Ostatně Ford Fiesta byl v automobilovém světě již od roku 1976, rok 2023 je však bohužel jeho posledním.

Trend poklesu prodejů malých hatchbacků zasáhl i tuto ikonu a Fordu nezbývá nic jiného, než produkci ukončit a mezi menšími vozy se soustředit primárně na crossover Puma, který má oproti Fiestě trojnásobné prodeje.

Video se připravuje ...

S koncem Fiesty se otevírá prostor pro zcela nové, elektrické modely, které bude Ford v následujících letech produkovat. Přímý nástupce Fiesty nebude, ale segment malých vozů by bylo od americké automobilky troufalé přehlížet. Jak by však mohla vypadat elektrická varianta Fiesty?

Brazilský grafik Kleber Silva si vzal inspiraci z konceptu Volkswagen ID.2all, zatímco design světel převzal z nedávno představeného elektromobilu Ford Explorer, postaveného na koncernové čistě elektrické platforma MEB.

Malý elektrický vůz Fordu by pak po vzoru Exploreru mohl opět využít platformy z koncernu VW, v tomto případě platformy s názvem MEB Entry s pohonem předních kol. Na stejné platformě by se měly v budoucnosti objevit také malé modely od Cupry nebo Škody.

Video se připravuje ...

Grafik Kleber Silva dal na svůj internetový koncept odznaky ST, které by odkazovaly na sportovní variantu. Koncept ID.2all vyrukoval s celkovým výkonem 166 kW, a pokud by si tuto platformu vypůjčil také Ford, malý elektromobil s takovým výkonem by odznak ST skutečně mohl obdržet.

Vedle nedávno představeného modelu Explorer bude dalším (již potvrzeným) elektromobilem na platformě MEB nový sportovní crossover, který by se mohl nést jméno Capri. Dalším potvrzený elektromobil, tentokrát elektrický varianta Pumy, už by ale měl mít svojí vlastní platformu.