Potvrzeno, Ford Fiesta skončí v létě 2023! Co ji nahradí?

S Fordem Fiesta se v různých generacích a podobách setkáváme již od roku 1976. Jenže klesající prodeje modelu a snaha značky upřednostnit výdělečnější auta znamenají, že současná podoba Fiesty je její poslední. Včera se internetem začaly sířit informace, že by měl model skončit už v létě příštího roku, a evropský Ford i české zastoupení značky tuto skutečnost dnes potvrdili.

Za prvních devět měsíců letošního roku si Fiestu pořídilo 380 zákazníků, zatímco spřízněné Pumy se prodalo 1.067 kusů. Podobně je na tom fordí hatchback i na dalších trzích a jeho prodeje postupně klesají. Automobilka proto Fiestě ukončí trápení v létě roku 2023, a to bez přímé náhrady. Jako rozloučení připravila emotivní video:

Video se připravuje ...

Pokud jste shlédli video celé, mohli jste zaslechnout náznaky, že Fiesta v portfoliu značky uvolní místo chystaným novinkám. Podobně krypticky hovoří také Petr Burian z českého zastoupení Fordu. V závěru videa je možné zahlédnout příď modelu Puma, přičemž kamera přeostří na nabíjecí box na zdi a následně Puma za elektrického bzučení vyrazí. Jednou z novinek, na které se můžeme v blízké době těšit, tedy dle všeho bude plně elektrická Puma.

Ford totiž chce do konce roku 2024 představit čtyři nové elektromobily, přičemž jedním z nich by měla být právě elektrická Puma. Druhým se v průběhu příštího roku stane nepřímý nástupce modelu Focus, jehož produkce má skončit v roce 2025. Podle některých spekulací by základ tomuto vozu měl poskytnout Volkswagen ID.4 – obě značky už přeci jen spolupracují na užitkových vozidlech.

Jaké další novinky pro nás Ford chystá, na to si budeme muset ještě počkat. Jisté je však to, že se přidrží elektrického pohonu a popularity vozů se zvýšenou stavbou. Na jednu stranu je to pochopitelné, produkce automobilů je v první řadě byznys, ale to ještě neznamená, že konce Fiesty (a Focusu s Mondeem) není škoda.