Vybrali jsme ikonické modely, se kterými se brzy rozloučíme!

Doba se mění. V nelibost upadají ať už modely s již nevyhovující stavbou karoserie, motorizacemi, bídnými prodeji nebo jednoduše auta, která již nezapadají do konceptu dané automobilky. Ať už je to tak či onak, každý z níže zmíněných modelů zanechá i po svém konci nesmazatelnou stopu v automobilovém světě.

Audi R8

Supersport z Ingolstadtu se začal vyrábět již před dlouhými sedmnácti lety, v roce 2006. Jako první model od Audi se vyráběl s motorem uprostřed. Za téměř dvě dekády bylo vyrobeno více než 40 tisíc kusů a model se rychle stal jednou z hlavních tváří značky Audi v 21. století. Německá automobilka masivně cílí na elektromobilitu, a to bohužel znamená, že se model R8 třetího pokračování nedočká. Na rozlučku s modelem R8 si Audi připravilo alespoň finální limitovanou edici s označením R8 GT RWD - 333 exemplářů bude mít pohon zadních kol s vidlicovým atmosférickým desetiválcem o objemu 5,2 litru pod kapotou. Nástupce Audi R8 má být elektrický supersport, který bude výkonnostním vrcholem nabídky Audi.

Audi R8

Audi TT

Audi v následujícím období vystaví stopku hned několika modelům. Již v minulém roce bylo potvrzeno, že nové generace nedostanou modely A1, Q2 a TT. Při vší úctě k těmto modelům, jedinou ikonou z těchto tří je právě dvoudveřový sporťák TT. První generace se stala naprostým hitem s prodejem několika desítek tisíc kusů ročně. Jeho sláva postupem času upadala a ve třetí dekádě 21. století už je tento model bohužel pro automobilku pouze nadbytečným luxusem. Stejně jako výše zmíněný model R8, také Audi TT se rozloučí limitovanou edici s názvem TT RS Iconic Edition. Navíc, právě letos oslaví Audi TT pětadvacet let od premiéry.

Audi TT RS Coupé 2.5 TFSI

Dodge Challenger/Dodge Charger

Americká automobilka se s oběma modely loučí současně. K plánovanému konci obou vozů vznikly edice Last Call, kterých je celkově sedm a každá z nich je něčím specifická. Oba modely mají dlouhý životní cyklus. Současná generace Chargeru se vyrábí od roku 2008, zatímco Challenger dokonce od roku 2008. Oba modely nicméně neskončí úplně, chystají se jejich električtí nástupci. Ať už budou nastávající elektrické modely oficiálními pokračovateli modelů Charger a Challenger, nebo to bude ještě úplně jinak, pro nás a fanoušky těchto muscle cars je tento zásadní přechod opravdovým koncem ikonických amerických vozů.

Dodge Challenger R/T Scat Pack 50th Anniversary Edition

Ford Fiesta

Ford se se svým populárním modelem rozloučil dojemným videem, které ukazuje, jak moc se Fiesta za pět dekád dokázala vrýt řidičům pod kůži. Fiesta je tu s námi již od roku 1976. Bohužel, rok 2023 bude jejím posledním. Trend poklesu prodejů u malých hatchbacků zasáhl i tuto ikonu a Fordu nezbývá nic jiného, než její produkci ukončit a mezi menšími vozy se soustředit primárně na crossover Puma, který má nyní více než trojnásobné prodeje. Musíme dodat, že mimo konce Fiesty automobilka potvrdila ukončení produkce u dalších dvou dříve významných modelů - Galaxy a S-Max.

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid (92 kW) ST-Line X

Chrysler 300

Stejně jako malé hatchbacky i sedany se začínají v automobilovém průmyslu stávat nechtěným zbožím v portfoliích jednotlivých značek. Konec tak čeká americký sedan Chrysler 300. Z pohledu evropského trhu nelze toto auto nazývat ikonou, ale doma v USA si za sedmnáct let našlo velké množství spokojených zákazníků. Chrysler 300 zvládl dvě generace, ta současná je na trhu již dvanáct let. Stejně jako u Dodge, tak i Chrysler se s modelem 300 loučí limitovanou edicí v provedení 300C, která má 6,4litrový osmiválec HEMI s výkonem 362 kW (492 koní) a točivým momentem 644 Nm.

Chrysler 300C

Kia Stinger

Lze Kiu Stinger nazývat ikonickým modelem? Možná se nám to tu rozdělí na dva tábory se zcela odlišným názorem, ale model Stinger splnil to, co se od něj očekávalo. Stal se vlajkovou lodí jihokorejské značky a posunul ji do boje s prémiovými modely, kterých se rozhodně nezalekl. Za šest let své existence si ho oblíbila řada zákazníků, kteří ho zvolili jako levnější variantu proti německým prémiovkám. Přetáhnout zákazníky od zaběhlých prémiových značek není jednoduché a jihokorejské automobilce se to s modelem Stinger povedlo. Také Stinger má svoji rozlučkovou edici o 1000 kusech. Tribute Edition bude mít pouze kosmetické úpravy, na techniku se nesahá - zůstává 3,3litrový vidlicový šestiválec o výkonu 269 kW.

Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD

Renault Mégane R.S.

Renault Mégane je tu od roku 1995. Současná čtvrtá generace vyráběná od roku 2016 má být tou poslední ve formě hatchbacku se spalovacími motory. K modelu Mégane patří poslední roky ostrý hot-hatch s označením RS. Na uplynulém autosalonu v Tokiu byl představen RS Ultime, kterého se vyrobí 1976 kusů a je posledním Méganem R.S. v historii. Plánovaný počet vyrobených kusů odkazuje na rok vzniku divize Renault Sport. Tato divize je od roku 2021 přebrandovaná na divizi s názvem Alpine Cars.

Renault Mégane R.S.