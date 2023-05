Co kdyby Hyundai udělal z pick-upu Santa Cruz SUV? Výsledek by mohl být hodně zajímavý

Hyundai Santa Cruz je kompaktní pick-up, který se prodává v Severní Americe. Jak by jeho zajímavý design slušel vozu typu SUV.

Připomeňme, že jihokorejská automobilka model Santa Cruz představila v dubnu 2021. Pick-up se samonosnou karoserií, který výrobce propaguje jako vůz pro lidi s aktivním životním stylem, na délku měří 4971 mm, široký je 1905 mm a vysoký 1694 mm. Rozvor dosahuje 3005 mm, délka korby činí 1323 mm.

Video se připravuje ...

Zákazníci mohou vybírat mezi dvěma motorizacemi. V obou případech jde o zážehový 2,5litrový čtyřválec, základ je ovšem atmosférický, výkonnější verze nabízí přeplňování turbodmychadlem.

Santa Cruz má technicky velice blízko k nám známé čtvrté generaci kompaktního SUV Tucson, s nímž sdílí nejen platformu N3, ale také provedení palubní desky nebo charakteristický design předních partií.

Co kdyby ale Hyundai svůj pick-up využil k vytvoření dalšího SUV, s nímž by toho po vzhledové stránce měl společného ještě víc? Tuto otázku si položil designér a virtuální umělec Nikita Chuicko, starající se o instagramový profil Kelsonik, který nabízí vizi "es-ú-véčka" odvozeného od modelu Santa Cruz.

Jde o v podstatě stejné auto, které má ale místo korby klasickou záď se standardním zavazadlovým prostorem. Ve srovnání s Tucsonem by tedy takový vůz byl větší a praktičtější. Tucson totiž na délku měří 4500 milimetrů a nabízí 2680mm rozvor. SUV Santa Cruz by "sahalo" po pětimetrové délce, rozvor by zůstal na 3005 mm.

Pro úplnost dodáme, že aktuálně nemáme k dispozici zprávy o tom, že by Hyundai nové SUV odvozené od pick-upu Santa Cruz chystal. Není to škoda?