Cupra chystá facelift klíčových modelů. Co říkáte na omlazeného Formentora?

Občas mezinárodní prezentace automobilových novinek přinesou i nějaké to překvapení. Cupra uspořádala obrovskou akci, na které chtěla novináře a další pozvané hosty seznámit s chystanými novinkami a plány pro příští roky. Během velkolepé události se na pódiu objevily v pozadí i tři omlazené modely – Born, Leon a Formentor.

Pokud se přítomní těšili, kterak si faceliftované verze prolezou, zůstali zklamáni. Organizátoři totiž novinky ukázali jen na chviličku, aby je vzápětí zase schovali. Šikovným fotografům se povedlo zachytit alespoň několik nepříliš kvalitních snímků, které jasně ukazují, že většina cuper dostane v příštích měsících vlastní identitu a mnohem více se odliší od Seatu.

Video se připravuje ...

Poznávacím znamením omlazených novinek jsou především jednolité přídě takřka bez masky chladiče. Inovace se dočkaly rovněž hlavní světlomety, jejichž vnitřní uspořádání teď připomíná tři diamanty. Změny vzadu bohužel zachyceny nebyly, tady ale očekáváme spíše kosmetické úpravy.

Na základě několika málo pořízených fotografií se náš kolega a grafik Honza Lušovský pustil do práce, aby zkusil vykreslit co možná nejvěrnější podobu chystaných faceliftů. Tentokrát nemusel dávat průchod vlastní fantazii, Cupra mu inspiraci nadělila na zlatém podnose. Tak co na takovýto facelift Bornu, Leonu a Formentoru říkáte? Líbí se vám, nebo dáváte přednost současným verzím?